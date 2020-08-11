В американском штате Алабама наблюдали загадочное явление. Джейми Смит и ее дочь в районе города Ашвилл округа Сент-Клэр запечатлели необычное облако, которое, по словам пользователей соцсетей, соединялось с другим облаком меньшего размера "трубками", образующими своеобразную "корону". На видео и фото обратил внимание известный метеоролог Джеймс Спанн. Он обратился к своим подписчикам и специалистам в Facebook и Twitter, чтобы те помогли понять, что это такое и его природу.

Но толку от этого было мало. Из множества комментариев самой популярной была версия об инопланетянах и НЛО, другим это напомнило медузу в стратосфере, кто-то предположил, что след в небе оставили путешественники во времени. Неоднократно люди писали о том, что "корона" над облаком - знак с небес о коронавирусе.

Более серьезные пользователи полагали, что это могли быть эффекты, вызванные температурной инверсией, ледяными кристаллами - гало, и даже самолетами, летевшими строем, сообщает Stormnews.

So this was captured yesterday over St Clair County Alabama. (Real video; no editing). Much debate within the local weather community about what we are seeing here; what are your thoughts, #wxtwitter ??? pic.twitter.com/klD7fzGQKD— James Spann (@spann) August 10, 2020

Позже Джеймс Спанн на своей странице в Facebook написал, что у него по-прежнему нет четкого ответа для объяснения этого явления, но есть три версии.

1. Вспышка короны (Crown flash) - очень редкое и малоизученное природное явление, оно также известно как "прыгающее солнце", так как перемещается и перестраивается за доли секунды. Это может быть похоже на яркое пятно, столб света или свет прожектора. Предполагается, что вызвано оно тем, что солнечный свет отражается или преломляется через крошечные ледяные кристаллы, положение которых зависит от электромагнитного поля, над вершиной кучево-дождевого облака. Явление было впервые научно описано в журнале Monthly Weather Review в 1885 году.

Вспышка короны, Сингапур, август 2011 года:

2. Спрайт на нехарактерной для этого явления низкой высоте, дневная версия спрайтов.

Спрайты - масштабные электрические разряды, возникающие высоко атмосфере на высоте 50-90 км над большими грозовыми системами. Они обычно совпадают по времени с сильными положительными разрядами от облака к земле. Имеют вид крупных, но слабых вспышек, обычно красного цвета. Спрайты существуют только несколько секунд. Их трудно разглядеть невооруженным взглядом, и они видны только ночью над отдаленными сильными грозами, отмечается на сайте Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Классические спрайты в ночном небе:

3. Облако-шапка (pileus) - его странная версия. ВМО описывает это явление как дополнительное облако небольшой горизонтальной протяженности, имеющее форму шапочки или капюшона, располагающееся над вершиной или вокруг верхней части кучевообразного облака, зачастую его пронизывающего. Иногда наблюдается несколько шапок одна над другой. Как правило, шапка наблюдается при кучевых и кучево-дождевых облаках.

Облако-шапка, май 2014 года: