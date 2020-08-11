В интернете распространили видео, в котором Светлана Тихановская, читая текст по бумажке, призвала белорусов не противостоять силовикам и не выходить на протесты

Наша Нiва / Telegram Эта запись появилась через несколько часов после видеообращения, в котором Тихановская сообщила, что оказалась перед тяжелым выбором и решила воссоединиться с детьми

Страна для жизни / YouTube

В вечер, предшествующий отъезду в Литву оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, она провела три часа без адвоката с двумя высокопоставленными сотрудниками силовых структур в здании ЦИК, куда приходила подавать жалобу на результаты выборов. Об этом на пресс-конференции сообщила представитель объединенного штаба оппозиции Мария Колесникова.

"Я все это время находилась с коллегами на проходной. Спустя час после начала переговоров мы видели, как приходили люди с большими черными сумками, похожими на сумки для видеооборудования. На ремнях сумок было название фирм, занимающимися видеооборудованием. Результатом этого, как вы знаете, было видеообращение, которое недавно вышло", - цитирует КолесниковуTut.by.

Речь идет о видео, в котором Тихановская, читая текст по бумажке, призвала белорусов не противостоять силовикам и не выходить на протесты. Эта запись появилась через несколько часов после видеообращения, в котором Тихановская сообщила, что оказалась перед тяжелым выбором и решила воссоединиться с детьми. "Многие меня поймут, многие осудят, а многие и возненавидят. Но не дай Бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я", - сказала кандидат. Что именно побудило ее покинуть страну, Тихановская не сказала. Еще накануне она заявляла, что не собирается уезжать из Белоруссии.

"Еще в четыре часа вечера у Светланы не было намерений уехать из страны. Что дает мне основание сделать вывод, что решение было принято одномоментно и под давлением белорусских властей", - сказала на пресс-конференции доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова (текстовую трансляцию вел канал "Кулуары KYKY"). Для команды решение кандидата уехать стало неожиданным, у штаба до сих пор нет связи с Тихановской.

Ковалькова не исключила, что видеообращение, которое появилось вторым по времени, Тихановская записала под давлением. "Она мне не передавала эту информацию. Но как человек, который с ней очень хорошо общается и много провел времени рядом, я уверена, что она не могла такого сказать. Она заявила, что победила на выборах", - сказала Ковалькова.

Такого же мнения придерживается Колесникова. "Я считаю, что через три часа в кабинете с представителями силовых структур, когда есть дети, когда есть муж, который находится под уголовным преследованием, когда есть друзья и сторонники, которые находятся в тюрьме, о некоторых из них Светлана не знала ничего несколько дней, например, о Марии Мороз, - когда все твое окружение и семья находятся в заложниках, очень сложно делать заявления не под давлением", - сказала она.

По словам Колесниковой, Тихановская находилась в кабинете ЦИК с силовиками одна. "В связи с этим у меня есть очень большой вопрос к Лидии Михайловне Ермошиной [глава ЦИК Беларуси - прим. ред.]: по какому праву кандидата в президенты приглашают в приемную ЦИК и оставляют наедине с представителями силовых структур без адвоката, в течение трех часов там удерживают без связи с миром?" -заявила Колесникова.

Он поддержала решение Тихановской покинуть страну. "Светлана, если ты меня слышишь, я тебя поддерживаю, ты герой, ты сделала для белорусского народа очень много", - сказала Колесникова. Она добавила, что команда незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико, арестованного в разгар президентской кампании, продолжает свою работу и будет оказывать поддержку пострадавшим от репрессий.

Колесникова отметила, что в мессенджерах "поступает информация, мол, надо уезжать", но сама она планирует оставаться в Белоруссии. Она добавила, что информацию о прямых угрозах Тихановской штаб не получал.