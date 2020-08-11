Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил во вторник, что анализ отношений ЕС с Белоруссией после президентских выборов может привести к "мерам" против тех, кто фальсифицировал результаты голосования и применял насилие.

Боррель напомнил, что ЕС в 2015-2016 годах отменил в несколько этапов большую часть санкций против Минска, действовавших с конца 1990-х годов. "После освобождения политических заключенных в 2015 году отношения между ЕС и Белоруссией улучшились. Но без прогресса в области прав человека и верховенства закона отношения между ЕС и Белоруссией могут только ухудшаться", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

Именно на этом фоне Евросоюз "будет оценивать действия белорусских властей по урегулированию текущей ситуации". При этом Боррель не исключает "принятия мер против лиц, ответственных за наблюдаемое насилие, необоснованные аресты и фальсификацию результатов выборов", передает "Интерфакс".

В заявлении от имени Евросоюза отмечается, что ЕС внимательно следит за развитием событий вокруг президентских выборов. "В ходе избирательной кампании народ Белоруссии продемонстрировал стремление к демократическим переменам", - считает Боррель.

При этом он подчеркивает, что "выборы не были ни свободными, ни справедливыми". "Государственные власти, - указал высокий представитель ЕС по иностранным делам, - применили непропорциональное и неприемлемое насилие, в результате чего, по крайней мере, один человек погиб и многие получили ранения. Тысячи людей были задержаны, и подавление свободы собраний, СМИ и выражения мнений усилилось".

Боррель от лица ЕС призвал белорусские власти "немедленно и безоговорочно освободить всех задержанных". "Кроме того, заслуживающие доверия отчеты местных наблюдателей показывают, что избирательный процесс не соответствовал международным стандартам, ожидаемым от государства-участника ОБСЕ", - подчеркнул глава европейской дипломатии.

Он отметил, что "народ Белоруссии заслуживает лучшего".

Жозеп Боррель призвал политическое руководство Белоруссии "начать подлинный и всеобъемлющий диалог с более широкими кругами общества, чтобы избежать дальнейшего насилия".

"ЕС будет продолжать поддерживать демократическую, независимую, суверенную, процветающую и стабильную Белоруссию", - заверил глава европейской дипломатии от имени 27 государств-членов Европейского союза.

С отдельным заявлением выступили министры иностранных дел стран так называемого Люблинского треугольника - Польши, Литвы и Украины. В нем содержится призыв к диалогу между властями Белоруссии и гражданским обществом и выражается готовность стать посредниками при организации такого диалога, сообщает радио "Свобода".

Ранее МИД Белоруссии заявил, что страны ЕС оценивают ситуацию в стране "даже без попытки объективно разобраться и реально оценить" ее. В заявлении МИД говорится, что в Минске "готовы представить конкретные неопровержимые факты, раскрывающие подоплеку нынешних событий, в том числе и о вмешательстве из-за рубежа".

"Когда действительно гибнет человек, то трагедию превращают в фарс, изобретая совершенно немыслимые версии. Априори делая виноватыми власти, - добавили в МИДе. - Более 250 пострадавших, баррикады на улицах, попытки захвата административных зданий… Нападение на сотрудников посольства Беларуси в Лондоне. Это все еще мирный протест? Что еще должно произойти, чтобы мнение стало объективным? Хватит ли политической смелости увидеть хотя бы тех, кто явно провоцирует?"

Вместо объективного разбирательства "на второй день уже звучат призывы к санкциям". "И как после этого нам верить в искренность ваших советов?" - обращается белорусское дипломатическое ведомство к Евросоюзу.

Когда именно главы МИД ЕС намерены принять решение о переоценке отношений с Белоруссией и по возможным санкциям, в заявлении ЕС не указано. Однако ранее во вторник дипломатический источник ТАСС в Брюсселе сообщил, что главы МИД ЕС будут обсуждать ситуацию вокруг выборов в Белоруссии на неформальной встрече 27-28 августа в Берлине. Он подтвердил, что на ней могут быть рассмотрены "предложения ряда стран ЕС о возобновлении санкций".

В то же время Польша в понедельник выступила с инициативой созыва экстренного саммита ЕС по Белоруссии. Это же предложение поддержал президент Литвы Гитанас Науседа в телефонном разговоре с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем во вторник.

Однако никаких подтверждений, что такая встреча может быть организована, пока нет ни на официальном, ни на техническом уровне. Ряд дипломатов в Брюсселе не исключает проведения короткой видеоконференции на уровне министров иностранных дел для обсуждения отношений с Минском, однако на этот счет пока также нет никакой определенной информации.

ЕС пока не поздравлял Александра Лукашенко с победой на выборах, но и не заявлял с определенностью о непризнании их итогов, отмечает ТАСС.

Евросоюз впервые ввел ограничительные меры против Белоруссии за нарушения прав человека и демократических процедур в 1998 году. Тогда визовые ограничения коснулись 131 белорусского чиновника, включая президента Александра Лукашенко. Санкции, заморозившие активы, были приняты в 2006 году.

США впервые ввели санкции против Минска в 2004 году.

После подавления акций оппозиции в 2010 году, когда тоже проводились президентские выборы, санкции ЕС были расширены. Под ограничения попали более 150 высокопоставленных белорусских чиновников - им было запрещено въезжать на территорию ЕС, а их счета на территории Евросоюза были заморожены. В черный список тогда вновь попал Лукашенко и его старшие сыновья - Виктор и Дмитрий, передает РБК.

В 2016 году ЕС принял решение приостановить действие санкций в отношении ряда физических лиц и четырех компаний, однако оставил в силе эмбарго на поставки оружия и полицейской техники.