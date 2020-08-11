Солдаты внутренних войск начали задерживать предполагаемых участников акции протеста у станции метро "Пушкинская" в Минске, передает корреспондент РИА "Новости". Белорусские силовики патрулируют окрестности и останавливают подозрительных лиц. Иногда сотрудники правоохранительных органов бегом преследуют группы людей. Проезжающие мимо автомобилисты выражают возмущение гудками.

Постепенно людей в этом районе становится все больше, отметил корреспондент. Они наблюдают за происходящим, но солдаты пытаются помешать им собраться в одном месте.

В центр белорусской столицы уже стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки. Несколько станций метро закрыли, поезда проходят их без остановок.

Автомобильное движение по проспектам Победителей и Машерова не остановлено, однако правоохранительные органы контролируют все пешеходные дороги и скверы вокруг. Силовики проверяют документы и осматривают вещи у прохожих. Также на проспекте Машерова задерживают велосипедистов, передает РБК.

К Дворцу спорта, расположенному в этом же районе, свезли большое количество спецтехники.

Несколько человек встали на колени перед бойцами внутренних войск, противостоящими протестующим в районе станции метро "Пушкинская", передает "Белсат". Они спрашивают военных, сколько им заплатили за участие в разгоне протестов, и уговаривают не применять насилие.

Жители Белоруссии выходили на массовые несанкционированные акции в воскресенье и в понедельник. Протестующие недовольны итогами выборов, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко лидирует с большим отрывом, согласно данным ЦИК. По официальным данным, действующий глава государства набирает 80,08%, на втором месте - Светлана Тихановская с 10,09%.

В ее штабе заявили, что не признают результаты ЦИК: по словам представителей политика, данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%. Утром во вторник стало известно, что Тихановская была вынуждена покинуть Белоруссию и уехать в Литву.

Для разгона протестующих сотрудники ОМОНа применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ, а также резиновые пули.

В ходе протестов и столкновений с силовиками пострадали сотни людей, некоторых из них доставили в больницы. Самая сложная обстановка сложилась в столице, там один митингующий погиб, более 200 человек госпитализированы. Силовики задержали примерно три тысячи человек, возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы против сотрудников правоохранительных органов. Фигурантам грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

Инцидент с гибелью демонстранта произошел на улице Притыцкого (пересекается с проспектом Пушкина) около 23:00 в понедельник. Согласно версии властей, мужчина намеревался бросить в сотрудников органов правопорядка неустановленное взрывное устройство. Однако оно взорвалось у него в руках. Протестующие же говорят, что мужчину подорвали спецназовцы, бросив в него светошумовую гранату.

Белорусские власти упорно ищут доказательство того, что протесты были инспирированы из-за рубежа. Так, белорусский телеканал ОНТ показал видео, в котором говорится о том, что силовики задержали автомобиль организаторов массовых беспорядков.

Речь шла о микроавтобусе Ford Transit с российскими госномерами 750-й серии (Московская область). В нем нашли "амуницию, палатки и другие предметы для организации уличных беспорядков".

Ведущие белорусского твиттер-аккаунта "Чай с варэннем" пробили госномер по сайту PlatesMania.com (там коллекционируют автомобильные номера со всего мира) и обнаружили, что этот Ford впервые сфотографировали в Минске еще 25 октября 2015 года.

"Русской службе BBC" удалось разыскать владельца автомобиля. Микроавтобус принадлежит кинопродюсеру из Москвы Вальдемару Грубову. "Полгода уже там стоит, мы там снимали сериал для канала ТВЦ. Там палатки, чайники и прочие вещи, необходимые для съемочной группы", - рассказал продюсер. По словам Грубова, он бы и рад забрать микроавтобус, но из-за пандемии не мог этого сделать.