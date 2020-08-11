БЕЛТА На записи "БелТА" показаны несколько избитых мужчин, с ссадинами и синяками. Они лежали в наручниках на земле и отвечали на вопросы оперативников дрожащими голосами и заикаясь

БЕЛТА

Пропавшие в понедельник вечером в Белоруссии координаторы "Открытой России" Артем Важанков и Игорь Рогов были избиты и задержаны в Минске, заявили в движении. Они не выходили на связь, но соратники обнаружили их на видеозаписи государственного информагентства "БелТА". Ролик называется "Задержание провокаторов беспорядков".

"Судя по видео, их задерживал ОМОН. Наши координаторы ни в чем не участвовали. Они приехали наблюдать за выборами в Беларусь", - заявили в "Открытой России", комментируя видео.

На записи "БелТА" показаны несколько избитых мужчин, с ссадинами и синяками. Они лежали в наручниках на земле и отвечали на вопросы оперативников дрожащими голосами и заикаясь.

Двое из них сказали, что прибыли в Белоруссию отдыхать, как туристы. Один уточнил, что заселился в санаторий "Журавушка". Третий, которого не спрашивали о гражданстве, на камеру говорил о 12 судимостях и называл статьи уголовного кодекса.

У одного из задержанных можно разглядеть нацистские татуировки, в том числе со свастикой. Его лицо было в крови.

"Мы не ожидали такой провокации от минских властей, потому что обвинять Артема и Игоря в содействии беспорядкам - это абсолютная чушь, не думали, что они опустятся до такого уровня. […] Сложно сейчас надеяться на адекватную реакцию Беларуси", - рассказала "Новой газете" координатор московского отделения "Открытой России" Татьяна Усманова.

Членам "Открытой России" уже удалось подать жалобу в посольство Белоруссии в Москве. Они также планируют обращаться в международные правозащитные организации.

Ранее некоторые российские СМИ заявляли, что в Белоруссии пропали их сотрудники, которые должны были освещать президентские выборы. Ряд пропавших журналистов, как оказалось, были задержаны, их постепенно выдворяют из Белоруссии. Сотрудник "Медузы" Максим Солопов и корреспондент Znak.com Никита Телиженко пока не найдены.

10 августа, на следующий день после выборов и последовавших уличных выступлений, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протесты были спровоцированы "кукловодами" из Чехии, Польши и других стран. Он отметил, в частности, что есть и "из России определенный приток людей".

В конце июля в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России. В Минске их назвали бойцами частной военной кампании "Вагнер" и обвинили в намерении дестабилизировать ситуацию в Белоруссии перед выборами. В Москве заявили, что это были частные охранники, которые через Минск летели в третью страну и были задержаны необоснованно.

Политтехнолога и гражданина США Виталия Шклярова, который приехал летом в Гомель навестить мать, арестовали по обвинению в мобилизации протестного электората и подготовке беспорядков. "Некоторых людей задержали с американскими паспортами, женатых на американках, работающих в Госдепе", - говорил 6 августа Александр Лукашенко.