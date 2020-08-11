В Литве предоставили Тихановской жилье и охрану

Страна для жизни / YouTube Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс

Lithuania MFA / Twitter

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская прибыла в Литву 11 августа утром, она сейчас вместе со своими детьми и все они в безопасности. Ей выделили жилье и охрану, сообщил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

По его словам, она приехала в Литву после давления со стороны властей Белоруссии, при этом должностные лица этой страны "не препятствовали отъезду, даже помогли", передает "Интерфакс". "У нее не было особого выбора, как только покинуть страну", - сказал министр.

10 августа вечером Тихановская зашла в Центризбирком Белоруссии, затем с ней прервалась связь, а наутро стало известно, что она уехала в Литву.

Дети Тихановской приехали в Литву еще раньше. О том, что она их вывезла из Белоруссии в одну из стран ЕС, стало известно в середине июля. "У нее была национальная виза Литвы, это значит, что она может находиться в Литве в течение года без ограничений, и, видимо, это определило ее выбор уехать в Литву", - сказал министр.

Обнародованное во вторник видеообращение Тихановской было записано в Белоруссии, добавил Линкявичюс. В Литву вместе со Тихановской приехала глава ее штаба Мария Мороз, ее дети тоже находятся в Литве.Ранее доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова сообщила Tut.by, что Тихановскую вывезли из страны белорусские власти. Отъезд позволил освободить начальника ее штаба Марию Мороз, задержанную накануне выборов. "У Светланы не было выбора. Важно, что она на свободе и жива. Они уехали вместе с Марией Мороз. Однако в заложниках продолжает находиться часть команды Светланы", - рассказала Ковалькова.

Утром Тихановская опубликовала в канале "Страна для жизни" видеообращение под названием "Я уехала к детям". "Я думала, что вся эта кампания меня очень сильно закалила и придала мне столько сил, что я выдержу все. Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которая была изначально. Я приняла очень тяжелое для себя решение", - сказала Тихановская.

Она подчеркнула, что приняла его "абсолютно самостоятельно": ни друзья, ни родные, ни штаб, ни муж - известный оппозиционный блогер Сергей Тихановский - не могли повлиять на это.

"Многие меня поймут, многие осудят, а многие и возненавидят. Но не дай Бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Поэтому, люди, берегите себя, пожалуйста. Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети - это самое важное, что есть в нашей жизни", - сказала Тихановская. Она не объяснила, перед каким выбором оказалась и не привела других подробностей.

Литва готова рассмотреть просьбы белорусских оппозиционеров о предоставлении убежища, если такие поступят, заявила министр внутренних дел балтийского государства Рита Тамашюнене. "Литва готова прийти им на помощь, пока не будут созданы условия для безопасного возвращения домой, - приводятся ее слова в сообщении МВД Литвы.

Ответственные структуры Литвы подготовили план действий на случай роста числа обращений граждан Белоруссии о предоставлении убежища.