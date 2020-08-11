В Белом доме на несколько минут была прервана пресс-конференция президента США Дональда Трампа

The White House / Youtube.com Конференцию Трампа в Белом доме прерывали из-за перестрелки, в которой пострадали два человека

Moscow-Live.ru / Крылов Антон

В Белом доме на несколько минут была прервана пресс-конференция президента США Дональда Трампа: охрана увела его из зала, но через несколько минут президент вернулся, сообщив о стрельбе у Белого дома. Позднее в Twitter президентской Секретной службы появились детали инцидента

"Около 17.53 51-летний мужчина подошел к офицеру Секретной службы, который стоял на своем посту на углу 17-й улицы и Пенсильвания-авеню около комплекса Белого дома. Подозреваемый подошел к офицеру и сказал, что у него при себе оружие. Затем подозреваемый повернулся, агрессивно побежал в сторону офицера и сделал движение, чтобы вытащить некий предмет из одежды", - говорится в заявлении Секретной службы.

Сообщается, что мужчина встал в стойку стрелка, "как будто собирался выстрелить из оружия", и офицер Секретной службы выстрелил в подозреваемого, ранив его в грудь. Офицеры немедленно оказали мужчине первую помощь, он был доставлен в больницу. Офицер, на которого напал подозреваемый, также госпитализирован.

"Во время инцидента охраняемые лица не подверглись опасности, комплекс Белого дома также не получил повреждений", - говорится в сообщении. Секретная служба проведет внутреннее расследование по поводу действий своего офицера, все данные также были переданы в полицию для проведения расследования.