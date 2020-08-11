Специальный корреспондент "Медузы" Максим Солопов, которого задержали белорусские милиционеры, разгонявшие протесты в Минске, находится на свободе. Об этом сообщили в посольстве России в Белоруссии, пишет издание.

Солопова отпустили из изолятора на улице Окрестина в Минске (Центр изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома) и передали сотрудникам дипмиссии.

Посол РФ в Белоруссии Мезенцев сообщил, что в настоящее время Солопов в сопровождении консула направляется в посольство. "Только что, буквально считанные минуты назад, в одном из подразделений ГУВД Минска произошла встреча нашего консула с Максимом Солоповым. Они сейчас уже выдвинулись в сторону посольства" - сказал Мезенцев в эфире телеканала "Россия 1" (ВГТРК). В ближайшее время его отвезут на границу Беларуси с Россией.

Также ожидается, что фотокорреспондент РИА "Новости" Илья Питалев в ближайшее время покинет следственный изолятор в городе Жодино, сообщил посол.

При задержании Солопов был избит, у него легкая черепно-мозговая травма. За медицинской помощью он обратится, когда уже будет в Москве. Журналисту вернули личные вещи. Его сопровождают сотрудники посольства.

Максим Солопов по редакционному заданию "Медузы" работал на выборах президента Белоруссии. Его задержали в ночь на 10 августа в центре Минска, где проходили массовые акции против Александра Лукашенко. С журналистом не было связи около 43 часов, белорусские власти ничего не сообщали о том, где он находится.

Издание Daily Storm 11 августа опубликовало видео задержания Солопова, на котором видно, как сотрудники милиции бьют его дубинками. Журналисты Daily Storm, оказались вместе с ним в одном автозаке.

Зампредседателя Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий рассказал "Эху Москвы", что за время протестов в Белоруссии были задержаны десятки сотрудников СМИ. "Сейчас начались новые задержания, сегодня новый вечер протестов и в регионах проходят задержания журналистов", - сказал он.