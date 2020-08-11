Врачи минских больниц сообщили Tut.by о пациентах с тяжелыми травмами, которые поступали к ним вечером 9 и 10 августа. Так, в ночь на 10 августа в 4-ю больницу поступил 38-летний пациент с пулевым ранением кишки, повреждением мочеточника и оскольчатыми ранениями ребер.

По информации одного из медиков, из пациента изъяли две резиновые пули: мужчина был в сознании и сказал, что в него стреляли с расстояния в 10 метров. На данный момент он находится медикаментозной коме на искусственной вентиляции легких.

Еще один пациент был госпитализирован в ночь с 10 на 11 августа с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга, при поступлении у него из ушей текла спинномозговая жидкость. По словам медика, попросившего сохранить анонимность, пострадавшему была проведена срочная операция - врачи сделали трепанацию черепа и удалили гематому. Сейчас его состояние удалось стабилизировать. По данным другого медика, у пациента травма от светошумовой гранаты, он переведен из 4-й больницы в РНПЦ неврологии и нейрохирургии.

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Медики также сообщают, что 10 августа в больницу скорой помощи из района станции метро "Пушкинская" был доставлен 32-летний мужчина с ожогом правой голени и травмой правой стопы в результате попадания светошумовой гранаты. Ему ампутировали часть стопы. Медик 2-й больницы Минска также сообщил о пациенте со взрывной травмой грудной клетки, оторванной фалангой пальца и черепно-мозговой травмой, который поступал к ним в ночь на 10 августа.

В военный госпиталь, где располагается центр огнестрельной травмы, на протяжении двух дней поступило несколько пациентов, рассказал врач, знакомый с ситуацией в этом медучреждении. В основном, по его словам, туда госпитализируют людей с оскольчатыми ранениями и повреждением грудной клетки. Дозвониться в военный госпиталь, чтобы официально подтвердить эту информацию, не удалось. Сами врачи заявляют, что никогда не сталкивались с такими ранениями в мирное время, и призывают остановить насилие.

В Telegram-канале МВД Белоруссии официально подтвердили, что в ходе акций протеста в Минске и Новополоцке сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск "были вынуждены активно применять спецсредства для пресечения противоправных действий". По их данным, в Минске, Бресте, Могилеве и Новополоцке были зафиксированы факты открытого противостояния органам правопорядка, многочисленные нападения на сотрудников милиции и повреждения транспортных средств: в Минске группы граждан запускали дымовые шашки и бутылки с зажигательной смесью, водители препятствовали движению, которое также блокировалось "специально сооруженными препятствиями". Количество задержанных в стране оценивается более чем в две тысячи человек.

"В результате противоправных действий пострадали 21 сотрудник органов внутренних дел и военнослужащий внутренних войск, пять из них госпитализированы", - говорится в сообщении. При этом о количестве обратившихся в лечебные учреждения страны и госпитализированных не сообщается: в МВД утверждают, что об этом дополнительно сообщит Министерство здравоохранения.