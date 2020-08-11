Президент США Дональд Трамп опроверг высказывания своего бывшего советника Джона Болтона о том, что он якобы доверяет президенту РФ Владимиру Путину больше, чем американским разведывательным службам. При этом Трамп косвенно подтвердил свою неприязнь к американским спецслужбам, добавив, что там довольно много недостойных людей.

"Джон Болтон, один из самых глупых людей, которых я встречал во власти и, к сожалению, таких много, часто утверждает, что я уважал и даже доверял президенту России Владимиру Путину больше, чем нашим разведывательным службам. Хотя, конечно, это неправда", - написал президент США в своем микроблоге в Twitter.

В то же время он выразил неприязнь к некоторым бывшим сотрудникам разведывательных служб, передает "Интерфакс". "Если бы первыми людьми, которых вы встретили в так называемой американской разведке, были бы грязными копами, которые в итоге оказались в высшей степени подонками такими, как Джеймс Коми (бывший директор ФБР. - Прим. "Интерфакса"), обманщик Джеймс Клэппер (бывший директор национальной разведки. - Прим. "Интерфакса") и, наверное, самый низкий из них, Джон Бреннан, который возглавлял ЦРУ, возможно, вы бы поняли, что они не заслуживают моего доверия", - добавил Дональд Трамп.

Ранее бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявлял, что на себе испытывал гнев Трампа, когда докладывал ему разведывательную информацию, касающуюся действий России. "Я думаю, что у меня достаточно шрамов в результате докладов (Трампу. - Прим. "Интерфакса") данных о РФ, о которых он, вероятно, не хотел слышать", - говорил Болтон.

Он добавил, что согласен с сообщениями других бывших чиновников о том, что Трамп не обращал внимания на "негативную информацию", связанную с российским президентом Владимиром Путиным.

Бывший советник сказал, что "все понимают характер деятельности России, возможно, за исключением президента". Тем не менее, по его словам, разведсообщество продолжало информировать Трампа, "чтобы справиться с российскими угрозами, но обычно президент ворчал и жаловался по этому поводу".

В вышедших в этом году мемуарах Болтон описывает президента США Дональда Трампа как "странного" и "потрясающе несведущего" человека, утверждая, что его невежеством старались пользоваться лидеры иностранных государств. Так, на встрече в мае 2018 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал Трампу записку, в которой говорилось о невиновности одной из турецких фирм, против которой из-за нарушения "иранских санкций" вела расследование прокуратура Южного округа Нью-Йорка. "После этого Трамп сказал Эрдогану, что он позаботится об этом", - пишет Болтон.

Во время переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ Трамп неожиданно заговорил о Перл-Харборе, а перед встречей с главой КНДР Ким Чен Ыном Трамп решил завалить его "американскими подарками", включая и товары, подпадающие под санкции США.

По мнению Болтона, едва ли не все решения Трампа за время президентства были продиктованы стремлением переизбраться на второй срок, а все действия президента его собственные подчиненные воспринимали с изрядной долей скепсиса. Так, во время переговоров Трампа с Ким Чен Ыном госсекретарь Майк Помпео передал Болтону короткую записку, в которой написал, что президент "несет полную ахинею". Болтон также подчеркнул, что спустя месяц Помпео заявлял, что "вероятность успеха дипломатии Трампа в отношении Северной Кореи равна нулю".

Трамп, выставленный невеждой и посмешищем в мемуарах Болтона, обвинил его в разглашении секретных данных.