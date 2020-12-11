MillaFedotova / DepositPhotos Австралия остановила испытания собственной вакцины от коронавируса из-за особенностей антител

MillaFedotova / DepositPhotos

В Австралии принято решение об остановке производства вакцины от коронавируса, разработанной Университетом Квинсленда (UQ) и производителем вакцин CSL. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные разработчиков препарата.

По их словам, в первой фазе испытания препарата, в котором приняли участие 216 человек, было выявлено, что побочные эффекты от его применения отсутствуют, однако антитела, выработавшиеся после вакцинирования, мешают диагностике ВИЧ и приводят к ложноположительным результатам некоторых тестов на ВИЧ.

Учитывая полученные результаты, CSL заявила, что совместно с австралийским правительством приняла решение прекратить испытания вакцины на втором и третьем этапах. "Этот результат подчеркивает существование рисков, связанных с ранней разработкой вакцины", - сказал главный научный сотрудник CSL Эндрю Нэш. По его словам, австралийская вакцина может быть доработана, но на это может понадобиться до 12 месяцев.

Вместо этого CSL планирует произвести дополнительные 20 миллионов доз вакцины, разработанной британской компанией AstraZeneca Plc, в дополнение к 30 миллионам, которые она уже производит, в то время как правительство намерено обеспечить дополнительные дозы вакцин Novavax.

Ранее сообщалось, что американская биотехнологическая компания Novavax объявила о подписании с правительством Австралии предварительного документа, в котором прописаны условия, предусматривающего поставку 40 млн доз вакцины от коронавируса для австралийских граждан.

В AstraZeneca сообщили, что вакцина, разработанная компанией совместно с Оксфордским университетом, показала среднюю эффективность защиты от коронавируса в 70%. Показатель эффективности одного варианта дозировки вакцины составил 90%, эффективность второго варианта оценили в 62%. В первом случае добровольцам вводили половину дозы вакцины и через месяц полную дозу, при втором варианте вводились две полные дозы препарата с интервалом не меньше месяца. В компании отметили, что вакцина хорошо переносилась при обеих дозировках. Теперь ученые будут собирать дополнительные данные и проведут дополнительный анализ для уточнения показателя эффективности вакцины и срока защиты от коронавируса.