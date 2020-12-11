Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) собирается отправить в Россию своих представителей для расследования отравления Алексея Навального. Сейчас ОЗХО ведет переговоры в Москвой по этому поводу. Об этом заявил ее глава Фернандо Ариас, выступая по видеосвязи на заседании Совета Безопасности ООН, передает ТАСС.

Несмотря на то, что темой заседания было уничтожение сирийского химоружия, Ариас обратился к ситуации вокруг Навального. Он подтвердил информацию о том, что в крови Навального "были найдены токсичные вещества".

"Секретариат все еще ждет от Российской Федерации элементы, чтобы направить в Россию техническую миссию, подобную той, которая была направлена в Германию", - отметил он.

"Секретариат работает над тем, чтобы удовлетворить запрос российской стороны, так же как это происходит в работе с другими странами", - добавил Ариас.

Как уточняет ТАСС, запрос РФ об организации визита представителей организации был направлен еще в начале октября.

Напомним, сейчас Алексей Навальный находится в Европе, где проходит реабилитацию после отравления неизвестным веществом. В октябре Евросоюз объявил о санкциях против российских чиновников из-за отравления Навального веществом группы "Новичок" на территории России. Под санкции попали, в частности, замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, глава ФСБ Александр Бортников и двое заместителей Сергея Шойгу.

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было. При этом он подчеркивал, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией.