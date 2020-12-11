Евросоюз намерен воссоздать "амбициозный союз с США" после прихода к власти в Вашингтоне администрации демократа Джозефа Байдена. Об этом, как передает ТАСС, заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции в пятницу по итогам саммита ЕС.

"Выборы в США открыли новые возможности. Участники саммита заявили о намерении воссоздать амбициозный союз с США, которые являются самым близким другом и партнером, - заявил он. - Мы разделяем общие ценности и должны вместе отвечать на общие вызовы".

В итоговом заявлении саммита ЕС подчеркивается, что Евросоюз намерен особенно активно развивать отношения с новой администрацией США по "ответу на глобальные вызовы, в борьбе с пандемией коронавируса, глобальным изменением климата, по стимулированию экономического восстановления, сотрудничеству в цифровой и технологической сфере, расширению двусторонней торговли и реформе ВТО, а также для продвижения мира и стабильности".

"Мы готовы обсуждать наши общие приоритеты с новым президентом США", - говорится в документе.

Напомним, 30 ноября Шарль Мишель заявил, что Евросоюз должен предложить Джо Байдену выработать единую политику в отношении России, Ирана, Китая, Турции и других стран. Кроме того, глава Евросовета настаивает на скорейшем прекращении торговой войны Соединенных Штатов и Европейского Союза и снятию вызванных ей таможенных пошлин.

Помимо торговли, Мишель относит к ключевым пунктам тесного сотрудничества с США вопросы защиты климата, политики мультилатерализма, обеспечения мира, а также борьбы с пандемией COVID-19.

Несколькими днями ранее глава Евросовета провел телефонный разговор с Джо Байденом и пригласил его принять участие в саммите ЕС в 2021 году.