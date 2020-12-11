Полиция задержала 13-летнюю ученицу колледжа в городе Безье на юге Франции, которая угрожала убить учительницу английского языка, передает ТАСС со ссылкой на газету Midilibre.

Во время урока 10 декабря преподаватель поинтересовалась, почему девочка пришла на занятия без письменных принадлежностей, отметив, что подобное повторяется не в первый раз. Школьница ответила, что не хочет заниматься, однако учительница в ответ заявила, что ей придется отстранить девочку от занятий, если она не передумает.

Тогда 13-летняя ученица встала с места, подошла к преподавателю и пообещала "снять шкуру" с нее, когда закончатся занятия, намекнув, что у нее при себе есть оружие.

Заместитель директора, узнав о произошедшем, обратился в полицию, девочку задержали уже на улице. Во время обыска в ее рюкзаке нашли большой кухонный нож, с которым она весь день ходила по коридорам учебного заведения.

Сейчас задержанная находится в полицейском участке под стражей, администрация колледжа приняла решение отстранить ее от занятий до лета. Пока СМИ не сообщают о том, были ли ей предъявлены какие-либо обвинения.