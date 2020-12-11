ЕС расширит санкции против Турции из-за продолжающегося бурения в Средиземном море

Лидеры стран-членов ЕС согласовали расширение санкций в отношении Турции в связи с проведением геологоразведочных работ в спорных районах Восточного Средиземноморья. Об этом говорится в заявлении, составленном по итогам саммита лидеров ЕС. Его опубликовал в Twitter представитель президента Евросовета Баренд Лейтс.

Первоначальное решение о санкциях из-за буровой деятельности Анкары в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра было принято 11 ноября 2019 года: в начале ноября ЕС продлил действующие санкции на год, до 12 ноября 2021 года. О необходимости расширения санкционного списка в ЕС заявляли на протяжении последних месяцев на фоне продолжения Турцией геологоразведочных работ в спорных водах.

Кто войдет в расширенный список санкций, не уточняется. Сейчас в европейском черном списке значатся два топ-менеджера турецкой государственной нефтяной компании TPAO.

Лидеры ЕС также поручили верховному представителю ЕС по внешней политике Жозепу Боррелю и Еврокомиссии подготовить доклад по ситуации в политических, экономических и торговых отношениях ЕС с Турцией, а также по инструментам и вариантам дальнейших действий. Доклад будет готов не позднее марта 2021 года.

В 2019 году власти Республики Кипр обвинили Турцию в нарушении ее суверенитета после того, как Анкара направила буровое судно в расположенный в исключительной экономической зоне островного государства седьмой сектор газового месторождения на кипрском шельфе.

Газовое месторождение на кипрском шельфе в соответствии с международным правом было разграничено еще в 2003 году между Кипром и Египтом. В заявлении президентской канцелярии указывается, что разведка и эксплуатация углеводородов в данном секторе "является исключительным суверенным правом Кипра и не затрагивает прав любого третьего государства, включая Турцию".

Позднее, как сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники в Министерстве иностранных дел Турции, буровое судно "Явуз" вновь приступит к геолого-разведывательному бурению в Восточном Средиземноморье 7 октября.

На шельфе и в ИЭЗ Кипра были найдены крупные месторождения природного газа. В 2011 году американская компания Noble Energy обнаружила, в частности, месторождение "Афродита", запасы которого оцениваются примерно в 140 млрд кубометров.

Не признающая Республику Кипр Турция оспаривает границы ИЭЗ островного государства и заявляет, что не допустит проведения геолого-разведывательного бурения у берегов острова без согласия турко-кипрской общины, иными словами признаваемой только Турцией Республикой Северный Кипр.