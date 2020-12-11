Сенат Конгресса США одобрил проект американского военного бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября), который, в частности, предусматривает санкции в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", а также против Турции из-за покупки ею российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400

diegograndi / DepositPhotos Президент США Дональд Трамп пообещал заблокировать документ, поскольку в его тексте отсутствует пункт об отмене раздела 230 закона об этике в сфере коммуникаций от 1996 года

Official White House Photo by Shealah Craighead / Flickr

В пятницу Сенат Конгресса США одобрил проект американского военного бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября), который, в частности, предусматривает санкции в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", а также против Турции из-за покупки ею российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты американского законодательного органа. 2021 финансовый год в США начался 1 октября. Палата представителей Конгресса проголосовала за проект 8 декабря , передает ТАСС. Для согласования деталей двух этих документов была созвана комиссия из представителей обеих палат. Согласованный документ законодатели представили на прошлой неделе. Накануне издание Politico сообщало, что сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол использовал тактику намеренного затягивания дебатов с целью не допустить голосования. В результате действий Пола, которые в американском политическом лексиконе называют "флибустьерством", Сенат Конгресса США в четверг разошелся, так и не одобрив ни проект оборонного бюджета, ни законопроект о временном финансировании федерального правительства до 18 декабря.

К пятнице, однако, разногласия были урегулированы.

Теперь проект поступает на подписание к президенту США Дональду Трампу, который ранее грозил применить против него право вето, а также призывал республиканцев голосовать против него.

Президент обещал заблокировать документ, поскольку в его тексте отсутствует пункт об отмене раздела 230 закона об этике в сфере коммуникаций от 1996 года, который защищает технологические компании от судебных исков за размещение, удаление или иное модерирование пользовательского контента. Однако законопроект в нижней палате набрал две трети голосов, что позволяет ему в будущем преодолеть президентское вето.

Повторное голосование в Конгрессе будет проведено после того, как Трамп заблокирует документ. Законодатели уже заявили о готовности сократить свои рождественские каникулы ради этого.

Проект оборонного бюджета общим объемом свыше 740 млрд долларов предусматривает выделение на базовые нужды Пентагона 635,5 млрд долларов, на реализацию программ в области национальной безопасности по линии министерства энергетики - 26,6 млрд, на проведение операций за рубежом пойдет 69 млрд.