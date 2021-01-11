ВСЕ ФОТО По факту штурма Капитолия в Вашингтоне возбуждено не менее 25 уголовных дел о "внутреннем терроризме"

Blink O'fanaye / Flickr.com После событий в Вашингтоне 6 января, когда сторонники действующего президента США Дональда Трампа прорвались в Капитолий, возбуждено не менее 25 уголовных дел, сообщил в Twitter конгрессмен Джейсон Кроу

Rep. Jason Crow / twitter.com Кроу добавил, что в штурме здания Конгресса участвовали действующие и находящиеся в резерве военнослужащие. Он также уточнил, что Министерство Армии осведомлено о потенциальных угрозах перед инаугурацией избранного президента Джо Байдена

Blink O'fanaye / Flickr.com

После событий в Вашингтоне 6 января, когда сторонники действующего президента США Дональда Трампа прорвались в Капитолий, возбуждено не менее 25 уголовных дел, сообщил в Twitter конгрессмен Джейсон Кроу.

"В связи с нападением на Капитолий было заведено не менее 25 дел по внутреннему терроризму. Было обнаружено длинноствольное огнестрельное оружие, коктейли с зажигательной смесью, взрывные устройства и наручники, что говорит о том, что серьезное бедствие удалось предотвратить", - говорится в заявлении демократа. О возбуждении дел ему сообщил министр Армии США Райан Маккарти.

Кроу добавил, что в штурме здания Конгресса участвовали действующие и находящиеся в резерве военнослужащие. Он также уточнил, что Министерство Армии осведомлено о потенциальных угрозах перед инаугурацией избранного президента Джо Байдена. Передача власти состоится 20 января. Ранее мэр Вашингтона Мюриэл Боузер попросила Министерство внутренней безопасности США усилить меры по обеспечению правопорядка перед церемонией инаугурации.

После беспорядков в Вашингтоне, при которых погибли пять человек, было задержано более 50 человек. Джо Байден назвал прорвавшихся в Капитолий людей террористами и призвал не сравнивать их с теми, кто выражает свою гражданскую позицию. В провоцировании беспорядков он обвинил действующего главу Белого дома Дональда Трампа.

После штурма Капитолия в соцсетях распространялись теории о том, что бунт был организован левыми активистами, маскирующимися под сторонников действующего президента США Дональда Трампа, однако исполняющий обязанности главного прокурора США в округе Колумбия Кен Коль заявил, что никаких подтверждений этому не обнаружено. ФБР заявило, что не пожалеет ресурсов на расследование. Бюро интересуется мотивами людей, у которых было при себе оружие и другие предметы, "вызывающие предположения о намерении причинить физический вред". У некоторых участников штурма, попавших на камеры, в руках были связки пластиковых стяжек, которые нередко используются в качестве наручников.

Правоохранители не рассматривают штурм здания Конгресса как "глобальный преступный сговор", но намерены выяснить, как демонстранты намеревались применить эти стяжки.