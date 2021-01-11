Председатель правящей партии Грузии "Грузинская мечта" и единственный миллиардер в стране Бидзина Иванишвили сообщил о решении уйти из политики, передает "Интерфакс".

"Считаю, что моя миссия выполнена. Я принял решение окончательно отойти от политики и полностью оставить бразды правления. Я покидаю как пост председателя партии, так и саму партию", - говорится в заявлении Иванишвили, которое было распространено 11 января.

В 2012 году Иванишвили стал главным противником Саакашвили, вытеснив его партию с лидирующих позиций.

Грузинский политик заявил, что одним из важных факторов принятия этого решения стало то, что скоро ему исполнится 65 лет. Он намерен вернуться к жизни, которую вел перед тем, как пришел в политику в 2011 году.

Иванишвили уверен, что его уход не ослабит партию, а наоборот еще больше усилит, сделает ее жизнеспособной и мотивированной, сделает власть в Грузии более энергичной. "Я уверен, что грузинский народ так же оценит мой сегодняшний шаг, который был продиктован теми же интересами, ради которых я пришел в политику", - заявил Иванишвили.

Он также извинился перед грузинами, которые "в основном эмоциональные, мечтательные люди", за то, что не удалось добиться более быстрого экономического роста. Главным разочарованием Иванишвили назвал то, что в Грузии "еще не сформировалась государственно настроенная и ответственная оппозиция".

Он также поблагодарил стратегических союзников Грузии - США и страны ЕС, а также свою семью, которая "все это время терпела неслыханные оскорбления и клевету", и отдельно свою жену Салли, которая стояла рядом с ним "как скала".

Иванишвили, сколотивший свое состояние в России - в металлургической и банковской отраслях в 1990-х годах, занимает 349-е место в списке богатейших людей мира по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается в 4,8 млрд долларов.

В 2012 году он основал партию "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", которая стала оппозиционной по отношению к президенту Саакашвили. В том же году партия выиграла выборы и сохраняет крупнейшую фракцию в парламенте страны (89 из 150 мест по итогам выборов 2020 года). С 2012 по 2013 год он был премьером страны.

Осенью 2013 года он объявил, что считает свою основную задачу выполненной, поэтому уходит из политики. Но пять лет спустя, весной 2018 года, Иванишвили снова занял пост председателя правящей партии.