В Японии обнаружен новый "быстрый" штамм коронавируса, завезенный из Бразилии

makarovmaximwork@gmail.com / DepositPhotos В день, когда в Японии нашли новый штамм, премьер-министр страны Есихидэ Суга заявил, что правительство будет в течение нескольких дней наблюдать за эпидемической обстановкой в стране

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В Японии у четырех человек, прилетевших из Бразилии 2 января, выявили новую, ранее не обнаруженную мутацию коронавируса, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на специалистов Национального института инфекционных болезней.

По их данным, новая мутация частично схожа с мутациями, представляющими беспокойство из-за более высокой скорости распространения. "Наши данные о новой мутации ограничены информацией о нуклеотидной последовательности генов. В связи с этим в настоящее время тяжело оценить уровень патогенности, контагиозности, эффективности методов тестирования или вакцин", - сообщили эксперты.

Глава института Такадзи Вакиту рассказал агентству Kyodo о сходстве нового штамма с теми, что ранее были найдены в Великобритании и ЮАР.

Четверо пассажиров прибыли в аэропорт Ханэда 2 января из бразильского штата Амазонас: их тестирование на коронавирус дало положительный результат. Один из пациентов с новым штаммом коронавируса госпитализирован из-за проблем с дыханием. Заразившаяся женщина пожаловалась на головные боли и боли в горле, а ребенок - на температуру. У одного из четырех пациентов болезнь протекает бессимптомно.

В день, когда в Японии нашли новый штамм, премьер-министр страны Есихидэ Суга заявил, что правительство будет в течение нескольких дней наблюдать за эпидемической обстановкой в стране. После этого власти примут решение об ужесточении чрезвычайного положения, которое было введено в связи с распространением британского и южноафриканского штамма коронавируса.

Правительство Японии до конца января ограничило въезд иностранцев в страну. Попасть в Японию могут только граждане страны и иностранцы с долгосрочными визами. Выдача новых виз также отложена до конца января.