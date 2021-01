Сразу несколько крупных компаний США объявили, что временно прекращают перечислять пожертвования членам Демократической и Республиканской партий в связи с недавним штурмом Капитолия.

Как сообщает The Wall Street Journal, о приостановке выплат пожертвований уже объявили два крупных банка страны - JP Morgan и Citigroup. Первый из них намерен воздерживаться от финансовой помощи политическим партиям в ближайшие полгода, а Citigroup - в течение первого квартала года. За последние два года эти банки пожертвовали кандидатам в федеральные органы власти 900 тыс. долларов и 740 тыс. долларов соответственно.

Кроме того, перечислять пожертвования отказался банковский холдинг Commerce Bancshares. Такое же решение в ближайшее время может принять и Goldman Sachs, пишет Bloomberg.

Помимо банков о приостановке пожертвований политическим партиям объявили производитель медицинского оборудования Boston Scientific, сеть отелей Marriott International и страховая компания Blue Cross Blue Shield.

"Мы приняли во внимание деструктивные события в Капитолии, которые направлены против законных и справедливых выборов", - сказал представитель Marriott. Он добавил, что компания приостанавливает финансовую поддержку тех, кто "проголосовал против подтверждения результатов выборов", то есть республиканцев.

Bank of America, Ford Motor и AT & T Inc. заявили, что пока не отказываются перечислять пожертвования, но примут во внимание последние события и могут поменять решение в дальнейшем. CVS Health Corp., Exxon Mobil Corp., Wells Fargo & Co. и некоторые другие компании заявили, что пересматривают свою политику в отношении пожертвований на политическую деятельность.

6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США в попытке сорвать утверждение результатов президентских выборов, на которых победу одержал демократ Джо Байден. В результате беспорядков погибли пять человек, более 50 были задержаны, возбуждено 25 уголовных дел о внутреннем терроризме. Джо Байден обвинил действующего президента от Республиканской партии Дональда Трампа в подстрекательстве к беспорядкам.

После этих событий сразу несколько социальных сетей - Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat и другие - заблокировали аккаунты Дональда Трампа, пишет "Коммерсант". А конгрессмены стали обсуждать возможность его досрочного отстранения от обязанностей президента, в том числе через импичмент. CNN со ссылкой на источники сообщал, что вице-президент США Майкл Пенс не исключает применения 25-й поправки к Конституции, если Дональд Трамп станет "более нестабильным". 25-я поправка, ратифицированная в США после убийства президента Джона Кеннеди, предусматривает замену президента или вице-президента в случае смерти, отставки или отстранения.