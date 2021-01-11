Протесты, по данным ФБР, готовят ультраправые активисты

paulbradyphoto / DepositPhotos Представители движения Boogaloo, Ричмонд, штат Виргиния, январь 2020 года

Anthony Crider / Flickr

В период с 16 по 20 января в столицах всех американских штатов и в Вашингтоне планируются вооруженные протесты, следует из доклада Федерального бюро расследований (ФБР), с которым ознакомился телеканал ABC.

"Вооруженные протесты планируются во всех 50 столицах штатов с 16 по 20 января, а также в столице США с 17 по 20 января", - процитировал документ ФБР в Twitter журналист ABC Арон Катерски. Там также сказано, что протестующие "призывают к "штурму" государственных, местных и федеральных правительственных судов и административных зданий в случае, если президент Трамп будет отстранен до дня инаугурации".

Протесты, по данным ФБР, готовят ультраправые активисты. Отчет был подготовлен отделением ФБР Миннеаполиса, ставшего одним из очагов массового протестного движения BLM и массовых беспорядков весной и летом 2020 года. Cпецслужба выпустила доклад 29 декабря 2020 года, то есть за неделю до того, как сторонники президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий и сорвали заседание Конгресса по утверждению результатов президентских выборов.

По данным ФБР, "о готовности совершить насилие в поддержку своей идеологии" заявили "некоторые последователи" ультраправого экстремистского движения Boogaloo bois, пишет Yahoo News. Эта организация, по данным спецслужбы, также планирует провести 17 января "общенациональный вооруженный марш" на Капитолийском холме и во всех 50 капитолиях Соединенных Штатов.

В столкновениях в Вашингтоне 6 января погибли пять человек. Прийти к зданию Капитолия в знак несогласия с итогами выборов призвал своих сторонников действующий президент Дональд Трамп, который фактически отказывался признать свое поражение на выборах и заявлял о масштабных фальсификациях.

После беспорядков в Капитолии в Палату представителей Конгресса США внесли резолюцию об импичменте. В документе содержится одно обвинение - в подстрекательстве к мятежу. Как сказано в тексте резолюции, "президент Трамп поставил под серьезную угрозу безопасность Соединенных Штатов и правительственные институты".

После событий 6 января власти США завели как минимум 25 уголовных дел о внутреннем терроризме. Как сообщил член Палаты представителей Джейсон Кроу, на месте беспорядков были найдены экземпляры длинноствольного огнестрельного оружия, "коктейли Молотова", взрывные устройства и пластиковые наручники, "что позволяет предположить, что большее бедствие удалось предотвратить".

Джейсон Кроу заявил также, что в Минобороны США осведомлены о возможных угрозах со стороны "потенциальных террористов" перед инаугурацией избранного президента Джо Байдена и непосредственно в этот день - 20 января, передает РБК.