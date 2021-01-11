Палата представителей США в понедельник обнародовала текст резолюции об импичменте действующего президента США республиканца Дональда Трампа, состоящей из одной статьи обвинения - подстрекательство к мятежу. Документ опубликовал телеканал CNN.

Авторы инициативы, которая должна быть внесена на рассмотрение нижней палаты американского законодательного органа от имени демократа Дэвида Сисилини (от штата Род-Айленд), убеждены, что Трамп своим поведением в день беспорядков у Конгресса США "продемонстрировал, что он будет оставаться угрозой для национальной безопасности, демократии и Конституции, если ему будет позволено остаться на своем посту". В целом тест резолюции не отличается от первоначальной версии, подготовленной Сисилини на прошлой неделе, отмечает ТАСС.

"Дональд Трамп осуществил тяжкое преступление и правонарушение, сознательно подстрекая к насилию в отношении органов власти Соединенных Штатов", - подчеркивается в документе. Отмечается, что в результате этого "подстрекаемая президентом Трампом толпа, перед которой он выступал, <...> незаконно проникла в Капитолий и устроила там акты вандализма, нанесла увечья и убила сотрудников правоохранительных органов, угрожала членам Конгресса, вице-президенту и сотрудникам аппарата Конгресса".

Ранее глава комитета по регламенту Палаты представителей Джеймс Макговерн (демократ, от штата Массачусетс) сообщил в интервью CNN, что вопрос импичмента Трампа планируется вынести на рассмотрение нижней палаты Конгресса в среду или четверг. По его словам, в понедельник Палата представителей также рассмотрит резолюцию демократа Джейми Раскина (от штата Мэриленд), призывающую вице-президента Майкла Пенса воспользоваться 25-й поправкой к Конституции и объявить президента неспособным выполнять свои обязанности.

Инициаторы резолюции рассчитывают на то, что после ее обсуждения 13 и 14 января члены Палаты представителей проголосуют за импичмент, а Сенат утвердит это решение. В таком случае дорога к участию Трампа в новых выборах главы государства будет закрыта, передает радио "Свобода".

6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США в попытке сорвать утверждение результатов президентских выборов, на которых победу одержал демократ Джо Байден. В результате беспорядков погибли пять человек, более 50 были задержаны, возбуждено 25 уголовных дел о внутреннем терроризме. Джо Байден обвинил действующего президента от Республиканской партии Дональда Трампа в подстрекательстве к беспорядкам.

После этих событий сразу несколько социальных сетей - Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat и другие - заблокировали аккаунты Дональда Трампа. А конгрессмены стали обсуждать возможность его досрочного отстранения от обязанностей президента, в том числе через импичмент. CNN со ссылкой на источники сообщал, что вице-президент США Майкл Пенс не исключает применения 25-й поправки к Конституции, если Дональд Трамп станет "более нестабильным". 25-я поправка, ратифицированная в США после убийства президента Джона Кеннеди, предусматривает замену президента или вице-президента в случае смерти, отставки или отстранения.