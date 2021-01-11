ВСЕ ФОТО Заявления для прессы по итогам переговоров с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Армении Николом Пашиняном

Пресс-служба Президента России Никол Пашинян

Пресс-служба Президента России Ильхам Алиев

Пресс-служба Президента России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что нагорно-карабахский конфликт все еще не урегулирован. Об этом он заявил на совместном с президентами России и Азербайджана брифинге по итогам трехсторонних переговоров в Москве.

"Уважаемый Владимир Владимирович, прежде всего, позвольте поблагодарить за те усилия, которые вы вкладываете для восстановления стабильности и безопасности в нашем регионе и для урегулирования нагорно-карабахского конфликта. К сожалению, этот конфликт до сих пор не урегулирован", - сказал Пашинян. Его слова приводит "Интерфакс".

По его словам, удалось обеспечить режим прекращения огня, но еще остаются нерешенными множество вопросов, один из которых - статус Нагорного Карабаха.

Принимавший участие в переговорах президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность в завершении конфликта в Нагорном Карабахе. "Совместное заявление от 9 ноября выполняется успешно. Большая часть пунктов этого заявления выполнена. Российская миротворческая миссия эффективно выполняет свою работу и за два месяца, за исключением небольших инцидентов, не было серьезных поводов для беспокойства. Все это вселяет уверенность в том, что, как Владимир Владимирович (Путин) один раз сказал, нагорнокарабахский конфликт остался в прошлом, и мы должны думать о будущем", - сказал Алиев по итогам трехсторонних переговоров в Москве.

По словам президента Азербайджана, новое трехстороннее заявление позволяет Баку наладить сообщение с Нахичеванской республикой, а Еревану - получить железнодорожный выход в Россию. "И заявление нацелено на создание совершенно новой ситуации в нашем регионе - разблокирование транспортных коммуникаций. Для нас это имеет большую важность, поскольку таким образом после более чем 30 лет Азербайджан посредством транспортных коммуникаций через территорию Армении будет иметь сообщение с Нахичеванской автономной республикой Азербайджанской Республики. Армения будет через территорию Азербайджана иметь железнодорожный выход на Россию, на Иран", - пояснил глава государства.

Кроме того, по его словам, также появится выход и на турецкий рынок, и на турецкие и российские железнодорожные артерии. "То есть это заявление открывает огромные перспективы. И уверен, что рабочая группа, которая сегодня нами создана, будет эффективно работать, докладывать нам периодически о реализации проектов. Там не один проект, несколько, уверен, что все это будет реализовано", - сказал президент Азербайджана.

Беседа глав трех государств продолжалась около четырех часов. Алиев и Пашинян впервые встретились после завершения вооруженного противостояния в зоне карабахского конфликта.

По итогам переговоров стороны подписали заявление о создании трехсторонней группы по развитию экономических связей и развитию инфраструктурных проектов в Нагорном Карабахе, заявил глава российского государства.

Владимир Путин пояснил, что речь идет о "конкретных шагах по строительству экономических связей, развитию инфраструктурных проектов". "С этой целью будет создана рабочая группа, которую возглавят вице-премьеры трех правительств: Азербайджана, Армении и России", - продолжил президент России.

По его словам, вице-премьеры "создадут в ближайшее время рабочие экспертные подгруппы, представят конкретные планы по развитию транспортной инфраструктуры и экономики региона".