Палата представителей призовет вице-президента США отстранить Трампа от власти на основании Конституции

Moscow-Live / Антон Крылов 12 или 13 января в Палате представителей Конгресса США могут быть представлены статьи для импичмента Дональда Трампа

The White House Follow / flickr.com

11 января палата представителей американского конгресса начнет рассматривать резолюцию с призывом к вице-президенту Майку Пенсу отстранить действующего главу государства Дональда Трампа. Об этом сообщила спикер палаты Нэнси Пелоси, которую цитирует ABC News.

Резолюция призывает Пенса "созвать и мобилизовать" кабинет министров для приведения в действие 25-й поправки к Конституции, которая предусматривает автоматическую передачу власти вице-президенту страны, если он и большая часть администрации президента заявят о недееспособности действующего главы государства.

По словам Пелоси, если единогласное одобрение документа не будет достигнуто, палата представителей проголосует по нему во вторник, 12 января, а затем начнет рассматривать вопрос об импичменте. "Мы призываем вице-президента дать ответ в течение 24 часов", - сказала спикер. Она призвала действовать безотлагательно, добавив, что нынешний президент представляет "неминуемую угрозу" для американской конституции и демократии в целом.

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Накануне CNN со ссылкой на источник в окружении Пенса сообщил, что тот не исключает применения поправки в отношении Трампа, если он станет "более нестабильным". По словам собеседника телеканала, такая возможность обсуждается, поскольку действующий президент может предпринять какие-то необдуманные действия и поставить страну под угрозу.

Возможное применение 25-й поправки также допустили госсекретарь США Майк Помпео и министр финансов Стивен Мнучин, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источник. По его данным, участники дискуссии пришли к мнению, что процедура отстранения Трампа займет "слишком много времени".

Кроме того, сторонам непонятно, смогут ли за применение поправки голосовать главы ведомств, не утвержденные в сенате и работающие с приставкой "и.о.". Кроме того, отстранение Трампа может еще больше разжечь напряженность среди его сторонников и сделать действующего президента героем крайне правых, что принесет немало вреда.

Ранее сообщалось, что 12 или 13 января в Палате представителей Конгресса США могут быть представлены статьи для импичмента Дональда Трампа. Как именно будут сформулированы статьи импичмента, пока неясно, но очевидно, что президент будет обвинен в подстрекательстве своих сторонников к нападению на Капитолий 6 января, в результате которого погибла демонстрантка и полицейский.

После этого дело будет передано в Сенат, который должен будет провести аналог судебного процесса. Сенат, как заявил лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл, не успеет этого сделать до 20 января, однако процесс может пройти и после завершения срока полномочий Трампа. Для вынесения обвинительного приговора необходимо большинство в две трети сенаторов, что потребует не менее 17 голосов республиканцев.

Если большинство в две трети выступит за осуждение, Трамп, в частности, лишится льгот, полагающимся бывшим президентам, включая охрану и пенсию.Кроме того, Сенат может проголосовать за то, чтобы запретить Трампу баллотироваться на второй срок в 2024 году.

Демократы считают, что нападение, в ходе которого сотни сторонников действующего президента ворвались в Капитолий, из-за чего было прервано совместное заседание палат Конгресса, стало прямым следствие выступления Трампа на митинге в Вашингтоне. Трамп в нем не признал итоги президентских выборов и призвал своих сторонников идти к Капитолию, а во время штурма не осудил его, призвав лишь не применять насилие по отношению к полиции. Впоследствии президент все же призвал к спокойствию и выступил с осуждением нападения.