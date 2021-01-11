Boeing, потерпевший крушение в Индонезии, мог развалиться при столкновении с водой, а не в воздухе

Kantor SAR Jakarta / Twitter.com

Самолет Boeing 737-500, потерпевший крушение в Индонезии, мог развалиться при столкновении с водой, сообщила газета Straits Times со ссылкой на руководителя отдела расследования безопасности полетов Национальной комиссии по безопасности на транспорте Индонезии Нуркахио Утомо.

"Это не окончательная информация, однако предварительные данные указывают на то, что самолет развалился при столкновении с водой", - рассказал Утомо. Он отметил, что, если бы самолет разрушился в воздухе, его обломки были бы разбросаны по большей площади.

Официально власти пока не называли причину крушения самолета. Представитель Агентства метеорологии, климата и геофизики Дэни Сэптиади заявил, что самолет попал в зону сильной турбулентности.

"Согласно полученным со спутников данным, в момент взлета в радиусе 15 км наблюдалась большая облачность, сильные осадки и гроза", - приводит его слова портал Detik. Все самолеты, находившиеся в тот момент в этом районе, должны были испытывать сильную турбулентность. Видимость же составляла около 2 км, и это условие подходит для взлета или посадки.

Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air пропал с радаров 9 января спустя 4 минуты после вылета из международного аэропорта Сукарно Хатта в Джакарте. Портал Flightradar24 сообщал, что самолет поднялся на высоту в 10 900 футов (3,32 км), а потом стал стремительно снижаться. Власти Индонезии сообщили, что на борту находились 62 человека: 50 пассажиров и 12 членов экипажа.