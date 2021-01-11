В Швеции вынесли приговор двум гражданам России по делу о покушении на оппозиционного чеченского блогера Тумсо Абдурахманова

wlad74 / DepositPhotos Тумсо Абдурахманов

ABU-SADDAM SHISHANI / YouTube

В Швеции вынесли приговор двум гражданам России по делу о покушении на оппозиционного чеченского блогера Тумсо Абдурахманова, который перебрался в Европу из-за конфликта с родственниками Рамзана Кадырова. Преступление было совершено в день рождения спикера парламента Чечни Магомеда Даудова по кличке Лорд, который объявлял Тумсо кровную месть из-за критики республиканских властей.

По решению Окружного суда шведского города Евле подсудимый Руслан Мамаев приговорен к десяти годам лишения свободы, его сообщница Эльмира Шапиаева - к восьми годам. Они также должны выплатить пострадавшему блогеру в качестве компенсации 140 тыс. шведских крон (около 1,3 млн рублей). После отбытия наказания в тюрьме оба осужденных должны быть депортированы без права на возвращение в Швецию, пишет Aftonbladet.

Прокурор Пер Линдквист подчеркнул, что все следы расследования ведут в Грозный, а обвиняемые связаны с властями Чечни, сообщает шведская газета Aftonbladet. Следствие пришло к выводу, что причиной нападения на Тумсо Абдурахманова стала критика бывшего президента Чечни Ахмата Кадырова и нынешнего главы республики Рамзана Кадырова.

В ходе процесса было установлено, что соучастники готовили покушение, встречаясь в Москве и Грозном, а также в Италии. Ими был куплен автомобиль в Литве, который затем доставили в Швецию. За само убийство Мамаеву обещали заплатить 60 тысяч евро. Ему также выдали деньги на карманные расходы и оплату проживания в гостинице. Конкретные заказчики убийства при этом не названы, отмечает радио "Свобода".

Адвокат потерпевшего Йенс Сйолунд считает приговор слишком мягким. Он отметил, что обычно за покушение на убийство назначают 8 лет тюрьмы. В данном случае исполнитель получил лишь немного больший срок. Защитник подчеркнул, что фактически речь идет об организации политического убийства: "иностранное государство совершает покушение на шведской земле, чтобы заставить замолчать политического оппонента".

Сйолунд также рассказал об опасениях своего клиента: Тумсо Абдурахманов считает, что сравнительно мягкое наказание увеличивает риск повторного покушения на него.

Защита обвиняемого тоже недовольна судебным решением. По словам адвоката Густава Андерссона, приговор будет обжалован.

Нападение на Тумсо Абдурахманова произошло 26 февраля 2020 года в шведском городе Евле. Преступник пробрался в квартиру Абдурахманова и начал избивать его молотком, когда тот спал. Блогеру удалось отнять у киллера молоток и дать отпор. Драка закончилась тем, что нападавший попросил Абдурахманова больше не бить его. Он назвал свое имя и заверил, что хотел лишь напугать Абдурахманова, добавив: "Моя мать у них".

После нападения Абдурахманов опубликовал видео, на котором разговаривает с человеком, лежащим на полу комнаты в луже крови. Тот признается, что прилетел из Москвы по поручению некоего Абдурахмана из Грозного. На вопрос, откуда он узнал адрес блогера, нападавший ответил: "Они мне дали".

Вскоре пострадавший блогер заявил в интервью, что у него "нет никаких сомнений в том, что за этим преступлениям стоит Россия в лице власти в Чечне и спецслужб". Через несколько дней после нападения шведская прокуратура сообщила, что по делу задержаны два гражданина РФ - 29-летний мужчина и 30-летняя женщина. Россиянка намеренно познакомилась с Абдурахмановым, чтобы посетить его дом и помочь организовать нападение. Именно Эльмира Шапиаева впустила своего сообщника в дом Тумсо Абдурахманова.

Тумсо Абдурахманов покинул Россию в 2015 году. Он стал популярен из-за критики властей Чечни. Блогер вступал в публичные споры с представителями и родственниками главы республики Рамзана Кадырова. В 2019 году спикер парламента Чечни Магомед Даудов объявил Абдурахманову кровную месть, потому что тот назвал предателем первого президента Чечни Ахмата Кадырова. После этого блогеру, по его словам, стали поступать угрозы, пишет Znak.com.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не считают нападение на чеченского блогера важным событием для российской повестки и не связывают подобные нападения с тем, что их жертвами становятся критики Рамзана Кадырова.

Тумсо Абдурахманов объявлен в федеральный розыск в России. Его обвиняют в участии в боевых действиях в Сирии на стороне бандформирований. Абдурахманов настаивает, что никогда не был в этой стране.