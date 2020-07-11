Во второй половине 10 июля (по местному времени) на Восточное побережье США обрушился тропический шторм "Фэй", который сформировался двумя днями ранее у побережья Северной Каролины. Он вышел на сушу в районе города Атлантик-Сити штата Нью-Джерси. При этом скорость ветра достигала 85 км/ч

Фото: Zeke Orzech / twitter.com В настоящее время "Фэй" находится в восточной части штата Нью-Йорк и уже потерял характеристики тропического циклона. Он движется на север со скоростью 28 км/ч. Скорость ветра оценивается в 55 км/ч

Фото: NASA

Во второй половине 10 июля (по местному времени) на Восточное побережье США обрушился тропический шторм "Фэй", который сформировался двумя днями ранее у побережья Северной Каролины. Он вышел на сушу в районе города Атлантик-Сити штата Нью-Джерси. При этом скорость ветра достигала 85 км/ч.

От стихии пострадали несколько штатов. Из-за сильных дождей и штормового нагона наводнения произошли в прибрежных городах штатов Мэриленд, Делавэр и Нью-Джерси. На некоторых участках дорог автомобилистам пришлось спасаться на крышах своих машин, дожидаясь помощи пожарных.

"Фэй" не обошел стороной и город Нью-Йорк, где ветер валил деревья и обрывал провода, которые также загорались из-за дождя. В некоторых районах подтопило дороги и подземные переходы. По информации The Weather Channel, ранения получил офицер полиции - она серьезно пострадала, помогая убрать упавшее на такси дерево.

В настоящее время "Фэй" находится в восточной части штата Нью-Йорк и уже потерял характеристики тропического циклона. Он движется на север со скоростью 28 км/ч. Скорость ветра оценивается в 55 км/ч. В Нью-Йорке и на части региона Новая Англия действуют предупреждения о сильных дождях и угрозе внезапных наводнений, информирует Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

Стихия повлияла и на политическую жизнь страны. Дональду Трампу пришлось отменить предвыборный митинг в штате Нью-Гэмпшир, который должен был состояться 11 июля под открытым небом в городе Портсмут.

"Фэй" стал рекордно ранним тропическим циклоном на букву "F" в Атлантике. Это произошло на два месяца раньше - обычно шестой названный шторм сезона ураганов в этом регионе бывает в сентябре, когда океан достаточно прогрелся, отмечает The Washington Post.

До этого рекорд принадлежал тропическому шторму "Франклин", который сформировался 21 июля 2005 года к северу от Багамских островов и проделал путь до канадского острова Ньюфаундленд.

В Нью-Джерси последний раз выходил на сушу ураган "Айрин" в конце августа 2011 года. А в конце октября 2012 года штата достиг ураган "Сэнди", к тому моменту потерявший характеристики тропического циклона. Оба этих шторма нанесли серьезный ущерб и привели к гибели в США порядка 200 человек.

Напомним, сезон ураганов в Атлантике официально начинается 1 июня и длится до 30 ноября. Центр прогнозирования климата Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) прогнозирует в этом сезоне от 13 до 19 названных штормов, из которых от 6 до 10 могут стать ураганами, в том числе от 3 до 6 крупных ураганов, сообщает Stormnews.

Средний сезон насчитывает 12 штормов, включая 6 ураганов, из них - 3 крупных урагана.

Ожидается, что сезон ураганов в Атлантике в 2020 году будет выше нормы. С вероятностью 60% число тропических циклонов превысит норму, 30% - сезон будет близок к нормальному, 10% - количество штормов будет ниже среднего количества.

Делавэр:

Bay side in Fenwick also flooded a bit. #Fay pic.twitter.com/j7D9VmNLdN— Logan Giles (@LoganGilesWx) July 10, 2020

Нью-Джерси:

Street flooding in #AvalonNJ #TropicalStormFay A few cars got caught in this. Turn around!!! pic.twitter.com/eYKPPv5fxQ— Zeke Orzech (@Zeke_O) July 10, 2020

Tropical Storm Fay flooding some Jersey City streets. They had to pull and carry someone from their car because it got stuck ???? #JC pic.twitter.com/4HVr4rrqaP— Albert Aydin (@albertaydin) July 10, 2020

Город Нью-Йорк: