Президент США Дональд Трамп смягчил судебный приговор, вынесенный его другу за дачу ложных показаний в Конгрессе, воспрепятствование правосудию и оказание давления на свидетелей.

Во вторник, 14 июля, 67-летний Стоун должен был прибыть в федеральную тюрьму в штате Джорджия, где ему предстояло отбыть срок в 40 месяцев. Как сообщает "Голос Америки", Стоун был осужден за ложь под присягой на слушаниях в Конгрессе США перед законодателями, расследовавшими вмешательство России в выборы в США 2016 года. Стоун также угрожал свидетелям и уничтожал доказательства.

Но в пятницу президент США, заявил, что намерен рассмотреть вопрос о помиловании своего друга Стоуна, с которым дружит уже несколько десятилетий. "Думаю, что к Роджеру Стоуну отнеслись очень несправедливо, как и ко многим людям", - заявил Трамп.

Комментируя такое решение президента, глава Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США демократ Адам Шифф заявил, что Трамп показал всем, что в США есть две системы правосудия - "одна для его преступных друзей, другая - для всех остальных".

А вот своего врага - бывшего британского разведчика Кристофера Стила, собравшего компромат на Трампа, президент США призвал немедленно экстрадировать в США и бросить в тюрьму.

"Этого человека необходимо экстрадировать, предать суду и бросить в тюрьму. Больной лжец, которому платили жуликоватая Хиллари (Клинтон) и национальный комитет Демократической партии", - написал Трамп в своем Twitter.

Стил - бывший сотрудник MI6, который подготовил для вашингтонской фирмы Fusion GPS компрометирующее досье на Трампа. Досье попало в прессу после выборов 2016 года. В докладе утверждалось, что Россия располагает компроматом на Трампа. Спецслужбы США, которыми на тот момент руководили еще назначенцы Барака Обамы, не стали ни подтверждать, ни опровергать содержание досье. Сам Трамп не раз называл этот документ фальшивкой.