Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель опровергла слухи о том, что она ждет ребенка от президента Украины. Мендель призвала пользователей соцсетей тщательнее проверять "фейки" и источники, которые их распространяют.

"Каждый фейк имеет свое имя", - заявила пресс-секретарь президента во время видеообращения на своей странице в Instagram. "На канале "24" вышла статья с именами топ-фейкотворцев. Читайте, думайте и помните: Вы то, что Вы потребляете. Особенно, когда речь идет об информации. Уважайте других и главное - уважайте себя", - добавила Мендель, призвав ознакомиться с именами авторов новостных фейков.

В упомянутой Мендель статье на канале "24" речь идет о том, что слухи о ее беременности от украинского президента являются недостоверной информацией и фейками.

Так, первым слухи о ее якобы "беременности" от Зеленского распространил основатель политического движения в поддержку Порошенко "25%", журналист Роман Реведжук. Также о якобы романе между президентом и его спикером заявил экс-лидер партии "5.10" Геннадий Балашов. Как он утверждает, такие слухи распространяются правительственным кварталом.

Напомним, супруга Зеленского Елена только неделю назад оправилась от коронавируса и была выписана из больницы в Киеве. Супруга президента чувствует себя хорошо и счастлива снова быть с семьей, отмечалось в сообщении Офиса президента Украины. В данный момент Зеленский с женой временно живут в государственной резиденции Конча-Заспа, которую в народе именуют "дача Ющенко". Президент Украины с семьей пользуются там домом N29, сообщает УНИАН.