Иван Баканов

Ssu.gov.ua Войска Южного военного округа и ВДВ приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации после участия в межвидовом учении в Крыму, 23 апреля 2021 года

Минобороны РФ

Приблизительно 100 тысяч российских военнослужащих все еще дислоцированы вблизи украинской границы, в том числе в "оккупированном" Крыму, заявил во вторник глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов, выступая на Всеукраинском форуме "Украина 30", который посвящен теме безопасности. Его слова приводит официальный сайт украинской спецслужбы.

Кроме того, по словам Баканова, с территории Российской Федерации разведывательно-диверсионной деятельностью против Украины на постоянной основе занимаются около 7 тыс. сотрудников российских спецслужб.

"Сегодняшняя Россия по своей сути является государством-спецслужбой. И любое направление внешней политики РФ - не классическая дипломатия, а комплекс специальных операций", - отметил глава СБУ.

Целью такой подрывной работы является не только поддержка ресурсами пророссийских вооруженных формирований ДНР и ЛНР на востоке Украины, но и "системное препятствование укреплению национальной безопасности" Украины. Для этого создаются агентурные сети, срываются договоренности о международной помощи, осуществляются провокации в виде акций протеста и ведется активная пропаганда.

Также глава СБУ отметил, что российские спецслужбы изменили подход к вербовке. Теперь они пытаются привлечь к сотрудничеству не только чиновников, но и более широкий круг граждан Украины.

По мнению Ивана Баканова, СБУ готова к затяжной борьбе с российской агрессией. "Перед нами будут новые вызовы. Но Служба безопасности Украины к ним готова. Потому что мы уже 7 лет успешно противодействуем России в этой гибридной войне", - заявил он.

Только в течение 2020 года СБУ пресекла деятельность 5 агентурных сетей, задержала 12 агентов российских спецслужб и нейтрализовала 600 кибератак на государственные ресурсы. Также спецслужба предотвратила 7 терактов и задержала 10 человек, причастных к их подготовке. По ее материалам вынесено 192 судебных приговора за террористическую деятельность и посягательство на целостность Украины.

"Только единство позволит нам выиграть в гибридной войне с таким опытным врагом. И вернуть наши территории", - заключил Иван Баканов.

В марте и апреле Россия перебросила к границе с Украиной более 80 тысяч солдат и офицеров, сообщал ранее Офис президента Украины Владимира Зеленского. У границ Украины, в том числе в Крыму сконцентрировались десятки батальонных тактических групп, бронетехника, штурмовики Су-25СМЗ, корабли Каспийской военной флотилии. На Украине и в странах Запада возникли опасения, что Москва готовится к новой войне за территории.

22 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о возвращении в пункты постоянной дислокации десятков тысяч военнослужащих. Он пообещал завершить отвод войск к 1 мая и объяснил принятое решение "успешным завершением межвидовых учений в Крыму".

Одновременно Шойгу приказал войскам быть готовыми к немедленному реагированию в случае "неблагоприятного развития обстановки в районах учений НАТО Defender Europe". При этом председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко отметил, что частичный вывод российских войск идет лишь в Крыму, а от восточной границы Украины в Воронежской области никакого отвода не наблюдается. По его словам, говорить о том, что Россия отведет свои войска от границ Украины, еще рано. По оценке Киева, у границ остаются еще 75 тысяч российских военных.