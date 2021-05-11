После обеда во вторник ЦАХАЛ атаковал позиции ХАМАС в секторе Газы

Israel Defense Forces / YouTube В ночь на вторник (ЦАХАЛ) нанесла удары по 130 целям в секторе Газа, а также по двум тоннелям

Israel Defense Forces / YouTube

Начавшаяся накануне контртеррористическая операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газы получила от оперативного управления генерального штаба название "Страж стен" (отсылка к названию песни, посвященной стенам Старого города в Иерусалиме).

Сколько времени продлится эта операция, неясно. Неизвестно и то, будет ли она проводиться исключительно в Газе или ее география расширится. По многим признакам можно говорить о том, что ХАМАС спровоцировал начало "третьей интифады".

После обеда во вторник ЦАХАЛ атаковал позиции террористов в секторе Газы. Атакованы штаб руководителей боевого крыла ХАМАСа, наблюдательный пункт террористической организации и склад оружия и боеприпасов, сообщает NEWSru Israel.

С понедельника по Израилю с территории сектора Газа было выпущено более 200 ракет. Ранения получили не менее семи израильтян. В ночь на вторник (ЦАХАЛ) нанесла удары по 130 целям в секторе Газа, а также по двум тоннелям, которые использовали боевики, ликвидировано 15 членов ХАМАС, приводит газета The Jerusalem Post слова представителя армии.

По словам представителя армии обороны Израиля, военные готовы к целому ряду сценариев, в том числе и к эскалации. Он добавил, что операция продлится несколько дней и нанесет серьезный урон ХАМАС. При этом израильтяне не исключают и проведения наземной операции в секторе Газа.

"Мы продолжим предпринимать активные действия против ХАМАС и других террористических организаций", - сказал представитель израильской армии. При этом он возложил вину за происходящее на ХАМАС.

По данным палестинского агентства WAFA, жертвами израильских ракетных ударов стали 24 человека, 103 человека получили ранения. The Jerusalem Post напоминает, что с понедельника, 10 мая, по Израилю с территории сектора Газа было выпущено более 200 ракет. Ранения получили не менее семи израильтян.

Во вторник из сектора Газа по городам на юге Израиля были запущены еще примерно 40 ракет , сообщила газета Times of Israel.

В результате обстрела легкие ранения получили два человека. Повреждены строения в городах Ашдод и Ашкелон. По данным палестинского агентства WAFA, жертвами израильских ракетных ударов стали 24 человека, 103 человека получили ранения.

NEWSru Israel напоминает, что проведении операции "Страж стен" израильская армия объявил через пять часов после того, как террористическая организация ХАМАС в Газе заявила о начале операции "Меч Аль-Кудса" ("Иерусалимский меч"), целью которой является "победа в священном Аль-Кудсе" (Иерусалиме).

Предыдущая масштабная антитеррористическая операция в Газе ("Нерушимая скала") проводилась Армией обороны Израиля летом 2014 года. С тех пор террористы в секторе не только восстановили, но и значительно пополнили арсенал ракет.