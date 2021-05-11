Виктор Медведчук

Пресс-служба президента России

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыск в доме депутата парламента, лидера движения "Украинский выбор - право народа" и главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, который также является кумом президента РФ Владимира Путина. СБУ обещает предоставить исчерпывающие комментарии позднее, пишет "Украинская правда".

Обыск проводится в доме политика на улице Монтажников в Киеве. Там Медведчук проживает вместе с семьей, пока в основном его жилище в Пуще-Водице проводят капитальный ремонт.

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора (Департамента по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта) и прокуратуры Автономной республики Крым провели более 20 обысков в офисах движения "Украинский выбор - Право народа" и дома у членов этой организации.

Три члена организации получили статус подозреваемых по делу о госизмене. Досудебное расследование показало, что представители этого движения "способствовали оккупации Крымского полуострова, сотрудничая с незаконно созданными органами оккупационной власти".

Виктора Медведчука часто обвиняют в пророссийских взглядах и лоббировании интересов Кремля. С начала этого года украинские власти ввели ряд санкций в отношении пророссийского политика и его сторонников. 29 января были наложены санкции на самолеты нардепов партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и Тараса Козака, которые летали в Россию в обход запрета.

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 2 февраля 2021 года о применении санкций против Козака и телеканалов, подконтрольных Медведчуку: "112 Украина", NewsOne, ZIK. Основанием для санкций против Козака и связанных с ним юрлиц стало расследование СБУ схем с поставками угля с оккупированных территорий, которые рассматриваются как способ финансирования терроризма.

19 февраля СНБО Украины включил Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченков санкционный список, причиной также назвали финансирование терроризма.

СБУ также рекомендовала расширить санкции в отношении самолетов, которыми кум Путина летал в Россию, потому что конечные бенефициары молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA пытались обойти ограничения.

9 марта Виктора Медведчука допросили следователи Службы безопасности Украины. А в конце марта сотрудники ведомства провели обыски в офисах общественного движения "Украинский выбор - право народа".