Салли Базби

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55-летняя журналистка Салли Базби стала первой женщиной на посту главного редактора The Washington Post, сообщила эта газета и AP во вторник.

"У Салли Базби выдающийся список достижений и невероятно богатый опыт в руководстве международной новостной организацией", - сказал исполнительный директор The Washington Post Фред Райан. По его словам, она обладает безграничной энергией и предана журналистике, которая играет важную роль в защите американской демократии.

Салли Базби с 1988 года работала в Associated Press, сначала репортером в Техасе, редактором ближневосточного отдела в Каире, а затем - главой вашингтонского бюро. В 2017 году она стала главным редактором агентства. Она сделала ставку на развитие цифрового сторителлинга и расследований, и в 2019 году Associated Press получило Пулитцеровскую премию за расследование зверств во время войны в Йемене.

"The Washington Post - это институт с богатым журналистским наследием, который находится в авангарде цифровых медиа... Для меня будет честь возглавить эту невероятную группу журналистов", - сказала Салли Базби. Она отметила заслуги коллектива газеты в области привлечения новой читательской аудитории. При этом Базби добавила, что и прежняя ее должность - "одно из лучших рабочих мест в журналистике".

По словам Салли Базби, журналисты AP - "одни из лучших людей мира - смелые и внимательные к фактам. "Работать с ними было огромной честью и радостью", - добавила она.

"Мы сожалеем, что потеряли Салли, но очень рады за нее, поскольку она делает следующий шаг в своей карьере. Мы с нетерпением ждем, когда Салли добьется успеха в The Post", - прокомментировал новое назначение Базби президент и гендиректор AP Гэри Пруитт.

Уроженка Канзаса Салли Базби приступит к работе 1 июня и сменит Марти Барона, который возглавлял газету с 2013 года (после ее покупки основателем Amazon Джеффом Безосом), но в конце февраля 2021-го вышел на пенсию в возрасте 66 лет. В Associated Press обязанности главного редактора поделят между собой вице-президент и управляющий директор Брайан Каровиллано и вице-президент Дэвид Скотт, передает "Интерфакс".