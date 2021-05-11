Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала масштабную операцию против боевиков в секторе Газа, в которой задействованы примерно 80 боевых самолетов

Israel Defense Forces / Twitter Пресс-служба ЦАХАЛ передала, что с начала вооруженного противостояния был зафиксирован запуск 480 ракет из сектора Газы в сторону израильской территории

Israel Defense Forces / Facebook

Вечером 11 мая действующие в секторе Газы палестинские группировки начали массированный ракетный обстрел израильской территории. Обстрелу подверглось множество населенных пунктов центра страны и прибрежной низменности. Сирены звучали, в частности, в Тель-Авиве, Герцлии, Гиватаиме, Ришон ле-Ционе и Бат-Яме.

Одна из ракет попала в автобус в Холоне. Служба скорой помощи сообщила о трех раненых в Холоне, в том числе одном ребенке. Состояние раненых оценивается как средней степени тяжести. Есть пострадавшие и в Ришон ле-Ционе. Их число и состояние неизвестно, сообщает NEWSru Israel.

По заявлению представителей ХАМАСа, в сторону центра Израиля было выпущено не менее 130 ракет. В связи с ракетными обстрелами центра страны временно закрыт аэропорт Бен Гурион. Рейсы, направляющиеся в Израиль, совершают посадку на Кипре.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала масштабную операцию против боевиков в секторе Газа, в которой задействованы примерно 80 боевых самолетов, передает "Интерфакс" со ссылкой на газету The Times of Israel. Израильские военные планируют нанести удары по пусковым установкам, которые боевики ХАМАС применяют для ракетных обстрелов Израиля. Предполагается, что палестинцы спрятали десятки установок, закопав их в землю.

Представитель военного командования Хеди Зильберман отметил что в операции, начавшейся во второй половине дня, в частности, задействованы новейшие самолеты F-35.

По информации израильского телеканала "Кешет-12", уже атаковано 150 целей. Уничтожено от 50 до 70 пусковых ракетных установок.

Зильберман предупредил, что операция займет немало времени. "Это - не тот тип операции, которую можно провести всего за сутки. В данном случае нужно больше времени", - сказал он. Также он сообщил, что 3 тыс. резервистов призваны в армию в связи с обострением обстановки в секторе Газа.

ЦАХАЛ распространил заявление, в котором предупредил жителей Газы о начале новой волны атак. "Мы начинаем новые, особо серьезные атаки. Во имя вашего благополучия, оставайтесь как можно дальше от объектов террора", - говорится в заявлении представителей ЦАХАЛа, которое приводит NEWSru Israel.

Ранее глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху объявил, что было принято решение усилить атаки на позиции террористов в секторе Газы. "ХАМАС получит удары, которых он не ждал, но это потребует терпения и готовности граждан идти на определенные жертвы", - сказал Нетаньяху.

Министр иностранных дел Египта сообщил журналистам, что Каир находится на связи с израильским правительством, пытаясь прийти к договоренности о прекращении огня в секторе Газы, однако ответа от Иерусалима получено не было. А источник в правительстве Израиля заявил, что на данном этапе переговоры о прекращении огня "не ведутся".

Израильские военные в ночь на вторник нанесли удары по 130 целям в секторе Газа, ликвидированы 15 боевиков ХАМАС. По данным палестинского агентства WAFA, жертвами израильских ракетных ударов стали 24 человека, 103 человека получили ранения. Противостояние между палестинцами из Газы и израильской армией продолжилось и во вторник.

Пресс-служба ЦАХАЛ передала, что с начала вооруженного противостояния был зафиксирован запуск 480 ракет из сектора Газы в сторону израильской территории. Кроме того, 150 ракет не достигли израильской территории упали в секторе Газы. Около 200 ракет были перехвачены системой ПРО "Железный купол".