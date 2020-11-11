Ильхам Алиев встретился с военнослужащими, проходящими лечение в Клиническом медицинском центре номер 1

Фото с сайта президента Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с военнослужащими, проходящими лечение в Клиническом медицинском центре номер 1

Фото с сайта президента Азербайджанской Республики

Война в Нагорном Карабахе завершилась победой Азербайджана, заявил президент республики Ильхам Алиев на встрече с военнослужащими.

"Отечественная война завершилась. Азербайджан завоевал в этой войне блестящую победу. Наши земли освобождены от оккупации. Мы прогнали оккупантов с наших земель", - сказал он. Президент также сообщил, что Баку проведет в Карабахе оценку ущерба и потребует от Еревана компенсации, передает РИА "Новости".

По словам Алиева, он рассчитывал заставить премьер-министра Армении Никола Пашиняна публично подписать "акт капитуляции", но против этой унизительной для Еревана процедуры выступили в Кремле. "Я сказал, что Пашинян должен подписать акт о капитуляции в прямом эфире, как и после окончания Второй мировой войны ставленники Гитлера подписали акт о капитуляции перед военными руководителями союзных стран. Но, честно говоря, после этого президент России Владимир Путин попросил меня не настаивать на этом вопросе", - сказал Ильхам Алиев. Его цитирует Haqqin.az.

В итоге президент Азербайджана, по его мнению, проявил великодушие. "Я посчитал, что Пашинян уже достаточно унижен и наказан за свои безобразные поступки, по сути, преклонил колени и принял все мои условия, - добавил Алиев. - В подписанном заявлении также утвержден график вывода оккупационных войск из Агдамского, Лачинского и Кельбаджарского районов. Я сказал, что не возражаю, пусть подписывает там, где хочет, в темной комнате, на складе, вдали от камер пусть подпишет. Так и случилось. Подписание мною и президентом Путиным увидел весь азербайджанский народ. Пашинян, где же ты подписал этот документ? Но это не так уж и важно. Потому что сейчас его найти невозможно. Никто и не может спросить, ай Пашинян, где ты это подписал?"

27 сентября обстановка в Нагорно-Карабахской республике накалилась, начались активные боевые действия: Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который длится с конца 1980-х. Обе стороны объявили полную или частичную мобилизацию, Азербайджан начал наступление на Нагорный Карабах.

За полтора месяца на фоне настойчивых требований мирового сообщества прекратить военные действия стороны предприняли три демонстративных попытки заключить гуманитарное перемирие, в том числе при посредничестве России. Однако боевые действия продолжились.

В начале ноября под контроль армии Азербайджана перешел стратегически важный город Шуши, расположенный на высотах, с которых можно обстреливать столицу самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерт.

9 ноября президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, обмениваются пленными. Армения должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы, захваченные в ходе боевых действий в 1990-х годах.

В Нагорном Карабахе также будут размещены российские миротворцы. По данным Минобороны РФ, контингент, основу которого составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев охарактеризовал заключенное соглашение как капитуляцию Армении. Он также заявил, что теперь в Нагорном Карабахе будет осуществляться совместная миротворческая миссия России и Турции. При этом в тексте трехстороннего соглашения не говорится об участии в урегулировании конфликта турецких миротворцев. Отметим, что Турция с самого начала активных боевых действий в Карабахе в конце сентября открыто поддерживала Азербайджан.

Россия, напротив, долгое время занимала выжидательную позицию, хотя Ереван воспринимал ее как своего союзника и просил помощи с самого начала боевых действий. Стать гарантом прекращения боевых действий Москва согласилась только после того, как стали гибнуть российские военные и возникла угроза втягивания в конфликт армии РФ. 9 ноября на территории Армении был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса российский вертолет Ми-24, сопровождавший автоколонну 102-й российской военной базы по территории Армении. При этом погибли два члена экипажа вертолета. В Баку заявили, что сбили военный борт по ошибке, приняв его за армянский.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что было бы потеряно в случае продолжения боевых действий.

"Степанакерт остался беззащитным, по сути. Если бы продолжались боевые действия, то была очень большая вероятность, что пали бы Степанакерт, Мартуни, Аскеран. Впоследствии тысячи наших солдат могли бы оказаться в окружении, то есть случился бы коллапс. Мы были вынуждены подписать данное соглашение", - пояснил Пашинян.

После подписания соглашения в Ереване начались протесты, демонстранты разгромили несколько правительственных зданий и обвинили Пашиняна в предательстве.

Между тем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что турецкие военные будут действовать в Карабахе с целью наблюдения и мониторинга договоренностей на том же основании, что и российские. Об этом он сказал в беседе с журналистами после заседания парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития в среду в Анкаре.

Эрдоган отметил, что переговоры по Карабаху ведутся также на уровне глав МИД Турции и РФ. Президент сообщил о скором прибытии в Турцию делегации РФ по Карабаху для продолжения переговоров.