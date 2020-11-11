"Никол - предатель": в Ереване продолжаются протесты из-за соглашения по Карабаху, произошли стычки с полицией

Стоп-кадр видео NEWS AM / Youtube.com В Ереване продолжаются акции протеста: участники митинга на площади Свободы требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна из-за подписания соглашения по Нагорному Карабаху

Nikol Pashinyan / facebook.com

В Ереване продолжаются акции протеста: участники митинга на площади Свободы требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна из-за подписания соглашения по Нагорному Карабаху. Между протестующими и полицией начались стычки и задержания. Армянская оппозиция объявила о создании комитета национального спасения.

Митингующие скандировали "Никол - предатель!" и требовали его отставки. "Если мы не выгоним Никола, это будет означать, что у нашего народа нет достоинства", - заявил на митинге экс-премьер Армении Вазген Манукян, которого цитирует РИА "Новости". Представитель оппозиционной партии "Дашнакцутюн" ("Армянская революционная федерация") объявил о создании комитета национального спасения.

"Мы направляемся к зданию кабмина. Никол, ты должен уйти! В течение нескольких часов парламент должен созвать внеочередное заседание и отстранить Пашиняна", - заявил один из организаторов акции протеста, представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян, которого цитирует ТАСС.

Как сообщили корреспонденту Sputnik Армения в пресс-службе МВД, еще до начала акции силовики стали доставлять оппозиционных политиков в отделения, с момента начала акции полицейские приступили к массовым задержаниям участников протеста. Более того, возникли стычки между митингующими и стражами правопорядка.

Всего в отделения полиции доставлены 129 граждан. В числе задержанных - лидер оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян и член этой же партии Арман Абовян. "Процветающая Армения" сообщила, что собирает подписи для созыва внеочередного заседания парламента, чтобы отменить участие Еревана в соглашении по Карабаху. Депутат партии Шаке Исаян заявила, что власти перекрыли все дороги, ведущие в Ереван из областей.

Кроме того, полиция Армении проверяет сообщения об инциденте в офисе "Фонда открытого общества - Армения" (Фонд Сороса) в Ереване. Ранее в соцсетях появилось видео разгрома офисного помещения. Участники акции заявляют, что это происходит в офисе "Фонда Сороса". "Мы получили сигнал об инциденте по адресу, где находится этот фонд. Готовятся материалы", - сказал собеседник агентства.