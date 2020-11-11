Белорусский портал TUT.BY 11 сентября оба прибыли к посольству Швеции в Минске, чтобы попросить политического убежища. Когда дверь им не открыли, сославшись на то, что в посольстве не дают политического убежища, они перепрыгнули через забор

Белорусский портал TUT.BY

На прошлой неделе стало известно, что отец и сын Виталий и Владислав Кузнечики из Витебска, которые в сентябре перепрыгнули через забор посольства Швеции в Минске, прося убежища, являются в Белоруссии обвиняемыми по уголовному делу по ст. 364 УК (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел). Такой статус они получили еще 15 сентября, но их адвокату это удалось узнать только 2 ноября с помощью местного юриста, писало издание Tut.by. Оба также объявлены в розыск.

Кузнечики в ожидании разрешения своей ситуации живут в посольстве уже два месяца. По словам их адвоката Вадима Дроздова, дальнейшая судьба отца и сына остается на усмотрение властей Швеции. 29-летний Владислав Кузнечик в интервью DW рассказал, что они рассматривают для эмиграции любую страну, но "лучший вариант, если в Беларуси сменится власть, с нас снимут все обвинения, и мы сможем остаться".

6 сентября Кузнечики участвовали в акции протеста в Витебске, участников которой жестко задерживали сотрудники правоохранительных органов. Кузнечика-старшего избили силовики и распылили ему в глаза перцовый газ. Сыну удалось спасти отца, но после того, как СМИ растиражировали кадры разгона с Кузнечиками на первом плане, вернуться домой они не смогли. Силовики следили за членами их семьи, а в отношении самих Кузнечиков начали проводить проверку на предмет насилия по отношению к правоохранителям.

11 сентября оба прибыли к посольству Швеции в Минске, чтобы попросить политического убежища. Когда дверь им не открыли, сославшись на то, что в посольстве не дают политического убежища, они перепрыгнули через забор. Мужчины уточнили, что опасались избиений при задержании, а бежать из Белоруссии не могли, опасаясь, что на границе их не отпустят.

Кузнечики пробыли во дворе посольства более десяти часов. За это время к зданию дипмиссии приезжал ОМОН, требуя выдать белорусов, но этого не произошло. Владислав и Виталий успели связаться с белорусскими и зарубежными СМИ, в том числе дали интервью шведским журналистам.

Сейчас отец и сын живут в посольстве в специально отведенной комнате, где есть кровати, душ, туалет, стиральная машина, микроволновка, электрочайник и снаряды для занятия спортом. "Мы в безопасности, условия проживания хорошие. С семьей общаемся каждый день по видеосвязи", - рассказал Владислав Кузнечик. Он заявил, что никто из его семьи не намерен уезжать, и все они хотели бы остаться на родине.

В середине октября секретариат управления Верховного комиссара ООН по правам человека прислал письмо от Комитета против пыток по ситуации с Кузнечиками, попросив Швецию обеспечить их неприкосновенность. По словам адвоката Дроздова, факически это запрет на передачу Кузнечиков властям Белоруссии.

"По сути, комитет согласился с тем, что им удалось предварительно доказать риск применения к ним пыток и/или другого жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения. Это очень важный момент, так как решение об обеспечительных мерах не означает, что комитет уже вынес окончательное решение по их жалобе. Теоретически комитет в будущем может и отклонить жалобу", - объяснил Дроздов Tut.by.

По его словам, на основании этого решения комитета Швеция обязана воздержаться от передачи отца и сына властям Белоруссии, однако не обязана предоставлять им какой-либо статус, предусмотренный законодательством их страны. "Каким образом Швеция будет соблюдать решение комитета, уже находится на усмотрении властей Швеции", - пояснил адвокат.