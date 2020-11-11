Министр сельского хозяйства Дании Могенс Йенсен признал ошибочность решения о забое всего поголовья разводимых в стране норок, о котором было объявлено в начале ноября

Ministry of Environment and Food of Denmark На прошлой неделе власти Дании объявили, что в стране будет забито все поголовье норок (15-17 млн животных) из-за опасений передачи коронавируса человеку: как стало известно, в стране выявлено 214 таких случаев

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Министр сельского хозяйства Дании Могенс Йенсен признал ошибочность решения о забое всего поголовья разводимых в стране норок, о котором было объявлено в начале ноября. Выступая на телеканале TV2, он извинился перед фермерами, которые занимаются разведением норки, и взял ответственность за эту ошибку на себя. Забой всего поголовья норок в стране приостановлен.

На прошлой неделе власти Дании объявили, что в стране будет забито все поголовье норок (15-17 млн животных) из-за опасений передачи коронавируса человеку: как стало известно, в стране выявлено 214 таких случаев.

Но как оказалось, на момент объявления о срочном забое животных у правительства не было полномочий требовать уничтожения норок всеми фермерскими хозяйствами страны. Законным было бы требование об уничтожении животных только на тех фермах, где выявлены зараженные особи, и в расположенных в радиусе 8 км от них хозяйствах. В противном случае требовался бы соответствующий закон либо введение режима ЧС в стране.

Когда оппозиционные партии указали руководству страны на это нарушение, министр сельского хозяйства заявил, что знал о нем, но правительство посчитало ситуацию настолько экстренной, что не сочло нужным ждать принятия соответствующего закона. На следующий день министр изменил свое заявление, отметив, что он давал не приказ фермерам, а рекомендацию. Когда же оппозиция и фермеры сообща возмутились этим, министр Йенсен выступил с признанием ошибок.

"Мы допустили ошибки. Я приношу свои извинения. Я беру на себя ответственность за все, что происходит в моем министерстве. По-другому и быть не может. Но это не отменяет того факта, что разведение норки в Дании в условиях коронавируса сопряжено с серьезным риском", - заявил министр. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что министр Йенсен отчитается перед парламентом по вопросу забоя животных.

Кроме того, Фредериксен сказала, что изначально предполагала наличие соответствующих полномочий у правительства. Она подчеркнула, что сожалеет о сложившейся ситуации и извинилась за то, что в Дании не приняли соответствующие законы.

10 ноября министерство продовольствия, сельского хозяйства и рыболовства Дании направило фермерам письмо, в котором принесло извинения за то, что не предупредило об отсутствии у властей полномочий требовать уничтожения всех норок. В то же время министерство призвало заводчиков как можно скорее убить норок ради здоровья населения.

В тот же день правительство Дании внесло на рассмотрение парламента законопроект в поддержку своего решения об уничтожении всех норок в стране. В документе предлагается запретить разводить норок в Дании до 2022 года, пишет Reuters. Авторы законопроекта предлагают выплатить компенсацию фермерам, которые к 16 ноября убьют всех норок. Оппозиционные датские политики уже сообщили, что могут не поддержать законопроект.

Глава отраслевой организации Danske Minkavleres (объединяет заводчиков норок) Таге Педерсен в разговоре с Reuters призвал фермеров продолжить убийства животных, несмотря на правовую неопределенность. По его словам, в Дании уже уничтожили две трети всей популяции норок. В полиции сообщили, что на фермах уничтожили несколько сотен тысяч норок, и это число продолжает расти.