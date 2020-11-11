Премьер-министр Армении: дальнейшие боевые действия в Нагорном Карабахе привели бы к "коллапсу" армии

Nikol Pashinyan / facebook.com Он добавил, что в эти дни десятки военнослужащих с передовой отправляют видеоролики, где они поддерживают принятое решение. "Это о чем говорит? О том, что они на месте лучше понимают ситуацию. В этом вся истина", - констатировал премьер

Стоп-кадр видео ԶԻՆՈՒԺ MEDIA / Youtube.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь объяснил причины решения пойти на соглашение с Азербайджаном, заявив, что в случае продолжения боевых действий армянская сторона потеряла бы не только Степанакерт, но и весь Нагорный Карабах, а тысячи военнослужащих попали бы в окружение. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

"Подписанным документом мы получили то, что не смогли бы удержать в случае продолжения. Степанакерт остался беззащитным, по сути. Если бы продолжались боевые действия, то была очень большая вероятность, что пали бы Степанакерт, Мартуни, Аскеран. Впоследствии тысячи наших солдат могли бы оказаться в окружении, то есть случился бы коллапс. Мы были вынуждены подписать данное соглашение", - заявил Пашинян.

Он добавил, что в эти дни десятки военнослужащих с передовой отправляют видеоролики, где они поддерживают принятое решение. "Это о чем говорит? О том, что они на месте лучше понимают ситуацию. В этом вся истина", - констатировал премьер.

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Накануне Пашинян заявил, что на прекращении боевых действий и подписании соглашения о перемирии настаивали военные. "Армия говорила, что нужно остановиться. Потому что у нас есть вопросы, перспектив их решения нет либо ресурс оказался исчерпан", - объяснил он тогда. В стране были проблемы с системой мобилизации, а гражданские не были готовы полноценно участвовать в боевых действиях, сообщил премьер-министр. "У тех, кто сражался на передовой, не было замены. Те, кто сражался, должны были иметь возможность отдохнуть. На передовой были люди, которых месяц подряд никто не заменял", - сказал он.

9 ноября Пашинян, президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали документ, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября. Азербайджан и Армения останавливаются на занимаемых ими позициях, беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха. Также Армения и Азербайджан договорились обменяться пленными и телами погибших.

Параллельно с выводом армянских вооруженных сил будет развернут миротворческий контингент Российской Федерации. Он останется в Нагорном Карабахе сроком на 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из сторон не заявит о намерении прекратить применение данного положения за 6 месяцев до истечения очередного срока. Для повышения эффективности контроля за выполнением договоренностей развертывается миротворческий центр по контролю за прекращением огня.

Агдамский район и территории в Газахском районе Азербайджана возвращаются Азербайджану до 20 ноября. Также Армения до 15 ноября возвращает Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря - Лачинский район, оставляя за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать город Шушу. Пашинян назвал текст трехстороннего заявления болезненным для Армении.

Подписание документа вызвало беспорядки в Ереване: несколько сотен человек ворвались в здание парламента, заняли места депутатов и президиума и потребовали, чтобы к ним вышел премьер Никол Пашинян. Протестующие вытащили из машины спикера парламента Арарата Мирзояна и избили его, после чего охрана закрыла спикера в автомобиле. Они также ворвались в здание правительства Армении, выломали двери и сорвали табличку с кабинета премьера. Позднее Пашинян заявил, что в ходе протестов ограбили его резиденцию.