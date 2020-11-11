Американские сенат и палата представителей пришли к договоренностям по новым санкциям против газопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на трех знакомых с вопросом источников.

Ограничения будут включены в закон об оборонном бюджете на 2021 год, который должны принять до конца этого года. Санкции коснутся страховых и сертификационных компаний, которые работали с российскими судами после завершения строительства, прежние санкции также сохранятся.

Ограничения будут приняты в соответствии с новым пунктом в американском законодательстве, предложенным в этом году несколькими сенаторами. Они, кроме прочего, обязывают власти США предупреждать своих союзников перед введением санкций. Сенатор от Нью-Джерси Боб Менендес, возглавляющий демократов в сенатском комитете по международным отношениям, заявил, что Вашингтон хочет дать понять Германии, что их чиновники не окажутся под новыми санкциями.

Санкции против страховщиков и сертификаторов "Северного потока-2" предлагалось включить в закон об оборонном бюджете США еще в июне. Тогда это вызвало возмущение немецких властей, которые опасались, что под ограничения попадут компании из ФРГ. При этом в Германии неоднократно высказывались в поддержку газопровода. В августе Вашингтон потребовал от оператора немецкого порта Мукран на острове Рюген прекратить поддержку "Северного потока-2" и пригрозил ей "финансовым уничтожением".

О том, что США расширят санкции против российского проекта строительства газопровода "Северный поток-2", стало известно в октябре. Тогда сообщалось, что они затронут компании, которые предоставляют услуги или финансирование для установки оборудования на судах, участвующих в проекте. Это может окончательно остановить работы по укладке труб газопровода.

Проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии по дну Балтийского моря. Предполагалось, что укладка труб будет завершена в 2019 году. Однако работы были приостановлены после того, как Конгресс США принял пакет санкций против участников работ.

США выступают против проекта, утверждая, что он делает Европу чрезмерно зависимой от российского газа и позволит усилить политическое давление на Украину, через которую газ транспортируется в Европу сейчас. Такую же позицию разделяют Киев и несколько стран Евросоюза. Россия, Германия, Австрия и ряд других стран, компании которых участвуют в строительстве, настаивают, что речь идет исключительно о бизнес-проекте.

В конце прошлого года США ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, занимающихся прокладкой газопровода, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу остановила работы.

В "Газпроме" заявляли о том, что могут достроить "Северный поток - 2" самостоятельно. Возможным вариантом считается использование якорного трубоукладчика в сопровождении другого судна - с системой динамического позиционирования, которая способна удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки. Таким требованиям отвечают "Академик Черский" и якорная баржа "Фортуна" компании МРТС.

По оценке Bloomberg, участникам проекта осталось уложить чуть более 100 километров труб. 25 сентября проект поддержал министр экономики Германии Петер Альтмайер. 17 октября министр иностранных дел страны Хайко Маас в интервью RND выразил уверенность, что проект будет доведен до конца.