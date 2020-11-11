Руководитель российско-сирийского межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев Михаил Мизинцев на Международной конференции по возвращению беженцев на территорию Сирии

Минобороны России / YouTube Руководитель российско-сирийского межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев Михаил Мизинцев на Международной конференции по возвращению беженцев на территорию Сирии

Минобороны России / YouTube

Россия выделила более 1 миллиарда долларов на восстановление электросетей, промышленного комплекса Сирии и другие гуманитарные цели, сообщил в среду руководитель российско-сирийского межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев Михаил Мизинцев на Международной конференции по возвращению беженцев на территорию Сирии.

"На гуманитарные цели, восстановление электросетей и промышленного производства, объектов религиозного культа Россией выделено более 1 миллиарда долларов", - приводит слова Мизинцева РИА "Новости". Он не уточнил, когда и на какой период были выделены средства.

По его словам, в рамках развития межгосударственного взаимодействия и оказания гуманитарной помощи сирийскому народу российские министерства и ведомства последовательно продвигают проекты в таких важных направлениях как образование и медицина, природопользование и жилищное строительство, торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество.

"В Дамаске эффективно действует Центр открытого образования на русском языке, где уже прошли повышение квалификации более 100 преподавателей русского языка. В российских образовательных организациях высшего образования сегодня обучаются 1 319 граждан Сирии. Уже завершили обучение более 1,9 тысячи молодых специалистов", - перечислил руководитель штаба.

Он напомнил, что Россией и Всемирной продовольственной программой ООН подписан меморандум о порядке перечисления помощи и расходовании целевых добровольных взносов на оказание продовольственной помощи Сирии. В рамках этой договоренности Москва выделит Дамаску 20 миллионов долларов США в 2020 и в 2021 годах. Эти деньги пойдут на закупки продуктов для нуждающихся, поддержку программ школьного питания и распространение ваучеров на покупку продуктов для беременных и кормящих женщин, передает "Дождь".

Во вторник ТАСС сообщил, что российские военнослужащие из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) передали гуманитарную помощь жителям поселка Каммин, расположенного в горной Латакии в Сирии.

"Сегодня выдаем удвоенные продуктовые наборы. Раньше они были 440 [штук], сегодня выдаем 880. В данном населенном пункте две недели назад были стихийные пожары. Люди, проживающие здесь, пострадали. Командование приняло решение об увеличении выдачи продуктовых наборов", - заявил начальник отдела ЦПВС Алексей Дмитриев.

Недавние лесные пожары уничтожили гектары садов и оливковых плантаций, оставив многих жителей без работы. Как и во многих городах и селах Сирии, в Каммине много вдов солдат, погибших во время войны. "Все жители Каммина и ближайших деревень, когда узнали, что приедут русские, с радостью восприняли эту новость. Все, кто смог, пришли. Мы благодарны России", - сказал журналистам глава селения Мухтар Юсеф Ахмад.

Всего с начала процесса урегулирования российский ЦПВС провел 2 627 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 4 526,6 т.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что Дамаск возлагает большую надежду на конференцию по беженцам, которая состоится в сирийской столице 11 и 12 ноября. Он отметил, что сирийцы не только готовы, но и с большим воодушевлением хотят реализовывать практические договоренности на протяжении ближайших нескольких месяцев сразу после этой конференции.

Сирийский лидер поблагодарил Россию и ее руководство за помощь в организации Международной конференции по возвращению беженцев на территорию Сирии, несмотря на "все международное давление". Башар Асад выразил надежду, что она поможет прорвать экономическую блокаду Сирии и создать необходимые условия для возвращения сирийцев на родину.

В 2015 году Россия начала военную операцию в Сирии. Как утверждал министр обороны Сергей Шойгу, за пять лет были убиты более 800 главарей бандформирований и более 133 тысяч боевиков, в том числе 4,5 тысячи из России и СНГ.

Втягиваясь в конфликт в Сирии, где много лет идет гражданская война, Кремль преследовал политические цели: повысить статус РФ на международной арене, который понизился после отторжения украинского Крыма в 2014 году и исключения РФ из "большой восьмерки", а также упрочить режим Башара Асада, президента Сирии. Гуманитарные же цели операции отходили на второй план еще и потому, что международное сообщество обвиняло в пытках и военных преступлениях не только террористические группировки, но и силовиков Асада. В совершении военных преступлений, в том числе в бомбежке лагеря беженцев, правозащитники подозревали и российских военных.