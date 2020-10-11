Около 40 неизвестных, вооруженных арматурой и петардами, совершили в ночь на воскресенье нападение на полицейский участок в одном из парижских предместий, этом сообщается на странице префектуры полиции Парижа в Twitter. Нападавшие также использовали пиротехнику.
Они повредили несколько полицейских автомобилей, а также стеклянную входную дверь полицейского участка. Никто из нападавших пока не был задержан, сообщает РБК.
В полицейском участке разбиты окна, повреждены припаркованные рядом автомобили. Пока никто из нападавших не задержан, причины нападения также пока неизвестны, хотя известно, что в этом районе активно действуют торговцы наркотиками.
По данным полиции, инцидент произошел минувшей ночью в коммуне Шампиньи-сюр-Марн. Никто из полицейских не пострадал. В настоящее время проводится расследование для установления обстоятельств случившегося.
Глава местной администрации Шампиньи-сюр-Марн Лоран Жан, комментируя происшествие, заявил, что нападавшие имели четкую цель - устроить столкновения с полицией. Отмечается, что данный полицейский участок уже неоднократно подвергался подобным нападениям. В частности, нападения совершались в апреле 2019 года, а также в 2018 году.
7 октября во время выполнения задания были ранены двое полицейских в Эрбле (регион Иль-де-Франс, департамент Валь-д'Уаз). Нападавшие не были задержаны. Их по-прежнему разыскивает полиция.
Violente attaque cette nuit du commissariat de #Champigny par des tirs de mortiers et projectiles divers. Aucun policier n'a été blessé.
Investigations en cours pour identifier les auteurs.
Le préfet de Police exprime son soutien aux policiers visés par ces actes intolérables. https://t.co/DgFm6wui4x— Préfecture de Police (@prefpolice) October 11, 2020