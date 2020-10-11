Фото: Le Capricieux / twitter.com Около 40 неизвестных, вооруженных арматурой и петардами, совершили в ночь на воскресенье нападение на полицейский участок в одном из парижских предместий, этом сообщается на странице префектуры полиции Парижа в Twitter

Фото: Le Capricieux / twitter.com

Около 40 неизвестных, вооруженных арматурой и петардами, совершили в ночь на воскресенье нападение на полицейский участок в одном из парижских предместий, этом сообщается на странице префектуры полиции Парижа в Twitter. Нападавшие также использовали пиротехнику.

Они повредили несколько полицейских автомобилей, а также стеклянную входную дверь полицейского участка. Никто из нападавших пока не был задержан, сообщает РБК.

В полицейском участке разбиты окна, повреждены припаркованные рядом автомобили. Пока никто из нападавших не задержан, причины нападения также пока неизвестны, хотя известно, что в этом районе активно действуют торговцы наркотиками.

По данным полиции, инцидент произошел минувшей ночью в коммуне Шампиньи-сюр-Марн. Никто из полицейских не пострадал. В настоящее время проводится расследование для установления обстоятельств случившегося.

Глава местной администрации Шампиньи-сюр-Марн Лоран Жан, комментируя происшествие, заявил, что нападавшие имели четкую цель - устроить столкновения с полицией. Отмечается, что данный полицейский участок уже неоднократно подвергался подобным нападениям. В частности, нападения совершались в апреле 2019 года, а также в 2018 году.

7 октября во время выполнения задания были ранены двое полицейских в Эрбле (регион Иль-де-Франс, департамент Валь-д'Уаз). Нападавшие не были задержаны. Их по-прежнему разыскивает полиция.