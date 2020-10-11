В Минске участники "Марша гордости" в воскресенье вступили в силовое столкновение с милицией, сообщает "Интерфакс" . Очевидцы рассказали агентству, что сотрудники правоохранительных органов начали жестко задерживать участников акции. Протестующие стали оказывать сопротивление. В силовиков полетели бутылки.

Спецтехника, автобусы с силовиками и военные грузовики для перевозки личного состава были стянуты в различные места в центре Минска. Милиция пустила в ход перцовый газ, в ответ сторонники оппозиции стали забрасывать силовиков цветочными вазонами и уличной мебелью. В ходе столкновений задержаны порядка 50 человек. Задержания продолжаются в жесткой форме с применением резиновых дубинок и щитов.

Кроме того, несколько человек пострадали, некоторым из них оказывают первую помощь.

"Подтверждаем применение водометов в районе Немиги", - сказала "Интерфаксу" официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

Ранее очевидцы сообщали, что рядом с мостом на Немиге возле дворца спорта в сторону протестующих направляются водометы, они пускают струю воды в центр колонны протестующих. Люди разбежались. По предварительным данным, пострадавших нет. Тем временем еще один водомет применяется в начале проспекта Победителей.

Более 20 журналистов задержаны в Белоруссии на несанкционированных акциях протеста в воскресенье, заявила Белорусская ассоциация журналистов. Как информирует ассоциация в своем телеграм-канале, на данный момент в Минске задержаны 17 журналистов, в Гродно - четыре, в Витебске - двое.

Согласно данным незарегистрированного в республике правозащитного центра "Весна", среди задержанных есть журналисты как российских, так и местных СМИ, в том числе государственных.

В частности, задержаны четверо корреспондентов ТАСС. Все журналисты агентства работают в Минске с аккредитацией МИД Белоруссии нового образца, подчеркнуло само агентство.

По сообщению tut.by, что после проверки документов часть журналистов пока так и не выпустили. "Разрешили выйти на улицу покурить, тут мы и стоим, дышим воздухом. На вопрос, сколько нас продержат, сотрудник РУВД сказал: "Ждем". Приказа или чего-то другого - не пояснил", - рассказали порталу коллеги.

Четыре станций метрополитена в центре Минска с утра воскресенье были закрыты на вход и выход. "11 октября в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыты станции метро "Октябрьская", "Купаловская", "Немига" и "Площадь Победы". Поезда проезжают данные станции без остановки", - сказано в сообщении пресс-службы метрополитена столицы Белоруссии.

Оператор связи А1 в воскресенье сообщил, что по требованию государственных органов снижает скорость мобильного интернета в Минске. О восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным, заявила компания.

Протесты в Минске продолжаются с 9 августа, когда в Белоруссии прошли президентские выборы. Оппозиция не признала оглашенные властями итоги выборов, посчитав их сфальсифицированными. Среди ее требований - проведение новых выборов и конституционной реформы в Белоруссии. Самые массовые протестные акции проходят по воскресеньям.