Джо Байден и Майкл Пенс в Национальном мемориале и музее 11 сентября в Нью-Йорке

Emma Kinery / Twitter Дональд Трамп находился на церемонии в Шанксвилле (штат Пенсильвания). Там потерпел крушение рейс 93 с 40 пассажирами на борту, которые помешали террористам осуществить задуманную атаку

Dan Scavino Jr. / Twitter

В США в пятницу вспоминают жертв терактов 11 сентября 2001 года, однако из-за пандемии коронавируса COVID-19 посещение мемориалов строго ограничено. Организация Национального дня служения и памяти 11 сентября призвала людей в этом году делать пожертвования и почтить память жертв дома.

Теракты 11 сентября 2001 года - серия из четырех координированных атак, совершенных смертниками в США. В результате терактов погибли почти 3 тыс. человек. Атаки совершили члены организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ).

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден, вице-президент Майкл Пенс и губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в одно и то же время посетили Национальный мемориал и музей 11 сентября в Нью-Йорке, передает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

На траурной церемонии в Нью-Йорке были зачитаны имена почти 3000 человек, погибших в Нью-Йорке, Пентагоне и Шанксвилле.

На видеозаписях можно увидеть, как при встрече с вице-президентом Байден ограничился словом "привет" и похлопал Пенса по плечу.

Отношения между Байденом и нынешней администрацией США крайне напряженные, так как они регулярно жестко критикуют друг друга. В ноябре демократу Байдену предстоит побороться на президентских выборах с действующим президентом страны - республиканцем Дональдом Трампом.

В последние месяцы Байден в связи с пандемией коронавируса COVID-19 практически не посещает публичные мероприятия и, следовательно, долго не виделся ни с Трампом, ни с Пенсом.

В пятницу утром Трамп находился на церемонии в Шанксвилле (штат Пенсильвания). Там потерпел крушение рейс 93 с 40 пассажирами на борту, которые помешали террористам осуществить задуманную атаку. Позднее Трамп и Байден должны выступить в Шаксвилле, но в разное время.