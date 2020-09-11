Израиль и Бахрейн договорились о нормализации отношений, написал в Twitter президент США Дональд Трамп, назвал готовящуюся сделку "очередным историческим прорывом", передает "Интерфакс".Трамп опубликовал на своей странице официальное трехстороннее заявление о том, что договоренность была достигнута 11 сентября на переговорах с участием президента США, короля Бахрейна Хамада бин Исы аль-Халифы и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"Это исторический прорыв в деле установления мира на Ближнем Востоке. Установление прямого диалога и связей между этими двумя динамично развивающимися обществами и продвинутыми экономиками продолжит позитивные трансформации Ближнего Востока и будет способствовать усилению стабильности, безопасности и процветания в регионе", - говорится в заявлении.

Стороны согласились установить дипломатические отношения в полном объеме.

"Наши два больших друга Израиль и королевство Бахрейн согласились заключить мирный договор. Вторая арабская страна за 30 дней согласилась помириться с Израилем!", - написал президент США.

Король Бахрейна также принял приглашение на церемонию подписания соглашения между ОАЭ и Израилем об установлении дипломатических отношений, которая пройдет 15 сентября в Белом доме в Вашингтоне.

Напомним, в августе Трамп объявил, что Объединенные Арабские Эмираты согласились начать нормализацию отношений. С тех пор страны открыли прямое авиасообщение.

31 августа ОАЭ впервые посетила израильская официальная делегация. Летевший с ней зять и советник Трампа Джаред Кушнер отметил, что Саудовская Аравия приняла беспрецедентное решение разрешить этому рейсу пролететь через свое воздушное пространство. Позднее он сказал, что королевство открыло свое небо для всех израильских рейсов. Подписание соглашения о нормализации отношений между ОАЭ и Израилем ожидается 15 сентября.

16 августа министр разведки Израиля Эли Коэн заявил, что Бахрейн и Оман могут стать следующими странами Персидского залива, с которыми помирится Израиль.

4 сентября Трамп сообщил, что достигнуто соглашение об установлении дипотношений между самопровозглашенной Республикой Косово и Израилем.