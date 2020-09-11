ВСЕ ФОТО Дональд Трамп рассказал об имеющихся у США уникальных системах вооружений, но предположил, что использовать их не придется

Donald J Trump / Youtube.com Президент США Дональд Трамп заявил, что в США созданы новые системы вооружений, которыми не располагают ни Россия, ни Китай. Об этом он заявил на встрече со своими сторонниками в Мичигане

Donald J Trump / Youtube.com 9 сентября стало известно, что норвежский депутат, член Партии прогресса Кристиан Тюбринг-Гйедде номинировал президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира 2021 года

The White House Follow / Flickr.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что в США созданы новые системы вооружений, которыми не располагают ни Россия, ни Китай. Об этом он заявил на встрече со своими сторонниками в Мичигане, сообщает "Интерфакс"

"Я говорил, что у нас есть ракеты, что у нас есть системы, которые никто не видел ранее", - заявил Трамп, выразив надежду, что эти системы никогда не придется использовать, подчеркнув при этом, что американское ядерное оружие "сейчас находится в лучшей форме, чем за последние десятилетия".

Ранее противники Трампа обвинили его в том, что в интервью журналисту Бобу Вудворду он разгласил секретную информацию, касающуюся вооружений.

"Они сказали, что я мог разгласить секретную информацию. Эти люди больны.... Нет, я просто хочу, чтобы люди знали, что у нас есть величайшие системы, величайшее оборудование и величайшие люди в любой точке мира. Нет никого лучше американских военных", - сказал президент США. Кроме того, за последние три с половиной года на армию США было потрачено 2,5 трлн долларов, и теперь у США есть "новые ракеты и снаряды".

При этом президент США отметил свое умение устанавливать хорошие отношения с лидерами других государств, в том числе с президентом РФ Владимиром Путиным и северокорейским лидером Ким Чен Ыном. "Они говорят, что я поладил с Путиным, что это ужасно. По-моему, это хорошо, что мы поладили, я нравлюсь ему, он нравится мне. И это неплохо", - заявил Трамп.

Аналогичную оценку он дал своим отношениям с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Кроме того, Трамп отнес к своим достижениям то, что ему удалось наладить отношения с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

9 сентября стало известно, что норвежский депутат, член Партии прогресса Кристиан Тюбринг-Гйедде номинировал президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира 2021 года. По его мнению, Трамп достоин этой награды за его роль в соглашении о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ.

Тюбринг-Гйедде заявил, что в деле установления мира между народами Трамп сделал больше, чем большинство других номинантов. "Поскольку ожидается, что другие страны Ближнего Востока пойдут по стопам ОАЭ, это соглашение может изменить правила игры, превратив Ближний Восток в регион сотрудничества и процветания", - заявил он в письме в адрес Нобелевского комитета.

В письме также упоминалась ключевая роль президента в содействии контактам между сторонами в других затяжных конфликтах, таких как пограничный спор Кашмира между Индией и Пакистаном и конфликт между Северной и Южной Кореей, а также в вопросе ядерного потенциала Северной Кореи.

Тюбринг-Гйедде также похвалил Трампа за вывод большого количества войск с Ближнего Востока. По его словам, Трамп прервал 39-летнюю традицию американских президентов, которые либо начинают войну, либо вовлекают Соединенные Штаты в международный вооруженный конфликт. "Последним президентом, который этого не сделал, был лауреат Премии мира Джимми Картер", - заявил он.