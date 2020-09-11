Власти Кубы планируют провести первую после после революции 1959 года девальвацию валюты, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Сейчас в стране действуют два вида валют - конвертируемый и обычный песо. Обменные курсы устанавливаются правительством Кубы. По данным агентства, власти планируют объединить две валюты. Обычный песо сохранят, а конвертируемый будет отменен.

Эта мера станет частью реформ, направленных на борьбу с экономическим кризисом на фоне санкций США и пандемии коронавируса.

Еще одной важной мерой станет изменение обменного курса для госкомпаний. По его словам, власти рассматривает несколько вариантов.

Стоимость песо по отношению к канадскому доллару, евро и другим валютам будет скорректирована в сторону понижения на основе международных рыночных курсов.

За год экономика страны обрушится на 10%. В магазинах отмечается нехватка товаров первой необходимости, безработица резко выросла. На острове впервые с 1993 года начали принимать американские доллары в качестве валюты.