Ситуация с Алексеем Навальным напоминает грязную игру, поставленную кем-то, кому это выгодно. Такое заявление сделал в четверг постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности по вопросу ликвидации сирийского химического оружия. Его слова приводит ТАСС.

"Весь этот инцидент не может не наводить на мысли о какой-то грязной постановочной игре, - сказал он. - Это ведет нас к риторическому вопросу: кому это выгодно, тот это и сделал". Он вновь подчеркнул, что российские врачи, "которые, кстати, спасли Алексея Навального", не нашли никаких следов химического оружия в его анализах. А российские власти не получили от Германии никаких доказательств того, что речь идет о преднамеренном преступлении.

Небензя отметил, что запрос Москвы в адрес Берлина с просьбой предоставить результаты исследований "направлен именно на то, чтобы установить истину в возможном преступлении, к чему призывает Германия, а также другие страны". По его словам, Москва больше всех заинтересована в том, чтобы узнать причины произошедшего с Навальным, но посол РФ не получил в МИД Германии данных, запрошенных Москвой. По его словам, непредставление их будет рассматриваться как "вопиющая враждебная провокация" против России, которая подорвет российско-германские отношения и международные отношения в целом.

"Если вы требуете объяснений, положите факты на стол, и мы обменяемся мнениями. Почему мы должны верить в обвинения, не подтвержденные доказательствами, даже если это, как вы говорите, вне всяких сомнений?" - добавил российский дипломат.

Ранее стало известно, что результаты анализов проб, взятых в ФРГ у Алексея Навального, переданы в Организацию по запрещению химоружия (ОЗХО). Представитель правительства ФРГ Мартина Фиц указала, что Берлин не видит оснований передавать эти данные напрямую России и призвала Москву предоставить информацию об инциденте, в том числе как члена ОЗХО.

Между тем эксперты полагают, что Навальный был отравлен новой химической разработкой российских спецслужб, которые предположительно отравили чай или нанесли яд на чашку, в которой напиток подали оппозиционеру. Остатки этого вещества были найдены учеными на руках самого Алексея Навального, а также на горлышке пластиковой бутылки, из которой он пил воду.

По данным газеты Die Zeit, в правительстве ФРГ уже не сомневаются, что за этим отравлением стоят российские спецслужбы, получающие приказы из Кремля. Операция с использованием такого опасного и сложного в изготовлении химоружия может проводиться только спецслужбами, а произвести такое вещество можно только в специальной лаборатории.