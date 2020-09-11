hdamke / DepositPhotos В четверг Совет ЕС утвердил продление санкций в отношении лиц и организаций, которые, по мнению Евросоюза, подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины

hdamke / DepositPhotos

В четверг Совет ЕС утвердил продление санкций в отношении лиц и организаций, которые, по мнению Евросоюза, подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Это решение вступает в силу в субботу, 12 сентября.

"Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его публикации в "Официальном журнале" Европейского союза", - говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованном в пятницу.

Совет ЕС принял решение продлить на шесть месяцев санкции в отношении лиц и организаций, которые "продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". Речь идет об ограничительных мерах, которые будут по-прежнему применяться к 175 лицам и 44 организациям. Они предполагают запрет поездок в ЕС и заморозку активов. Продленные санкции будут действовать до 15 марта 2021 года.

Совет ЕС принял данное решение по письменной процедуре, отмечает "Интерфакс".

В начале 2014 года на Украине разразился политический кризис. С конца 2013-го в Киеве проводились массовые акции протеста после того, как власти притормозили процесс евроинтеграции. Многомесячный протест вылился в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. После того как участникам акций удалось захватить ряд административных зданий, а подавить протест не получилось даже с применением огнестрельного оружия, президент Виктор Янукович в конце февраля сбежал за пределы Украины и нашел убежище в России.

Уже в марте 2014 года при участии российских военных была осуществлена смена власти в украинском Крыму, а затем проведен референдум по вопросу присоединения к России. "Благодаря высоким морально-волевым качествам, хорошей подготовке и выдержке офицеров и солдат удалось в мирной и спокойной обстановке провести референдум. Население Крыма, оценив корректность и высокую профессиональную подготовку личного состава Вооруженных сил, с благодарностью назвало российских военнослужащих "вежливыми людьми", - говорилось в докладе Минобороны РФ, который в конце 2014 года заслушал Владимир Путин.

В референдуме по вопросу присоединения к РФ приняли участие более 80% имевших право голоса жителей Крыма. За уже состоявшееся де-факто "воссоединение" с Россией в новых политических условиях проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание.

Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов не признала российскую принадлежность Крыма. Позицию России поддержали лишь Армения, Белоруссия, Боливия, Куба, КНДР, Никарагуа, Судан, Сирия, Венесуэла и Зимбабве.

В связи с территориальным спором вокруг Крыма Украина, США, Евросоюз и другие страны ввели ряд санкций против России, российских бизнесменов и политиков, посещавших Крым общественных деятелей и ведущих бизнес на полуострове компаний, как из России, так и из других стран.

17 марта 2014 года впервые были введены индивидуальные санкции ЕС. Кроме того, в качестве реакции на события на Украине ЕС принял экономические санкции в отношении определенных секторов российской экономики, которые действуют до 31 января 2021 года, и ограничительные меры в связи с присоединением Крыма и Севастополя, действующие на их территориях до 23 июня 2021 года. Список лиц и организаций, подпадающих под действие санкций, "постоянно пересматривается и периодически обновляется", отмечают в Брюсселе.

В марте 2014 года США запретили своим гражданам и компаниям вести какой-либо бизнес на полуострове и импортировать в Америку крымские товары. Евросоюз также запретил своим компаниям открывать на полуострове новый бизнес и инвестировать в его туризм, транспорт, телекоммуникации, недвижимость и энергетику. В Брюсселе заявили, что нарушением считаются и содействие, и консультации в этих отраслях, а также владение бизнесом через цепочку компаний вне зависимости от места их регистрации.

Украина также по сей день продолжает вводить санкции против юридических и даже физических лиц, которые приезжали в Крым, игнорируя украинскую юрисдикцию этой территории. В мае 2020 года под такие санкции попали почти 400 человек, а также больше 200 российских организаций, в том числе МГУ, Эрмитаж, ГМИИ имени Пушкина. В прошлом году в черный список добавили более 800 физлиц, включая ученых-археологов, которые работают в Крыму. На этой неделе Киев заочно арестовал 65 самолетов российских компаний, летающих в Крым.

Страх перед новыми санкциями оказался эффективней самих санкций. Он настолько велик, что в Крыму и спустя шесть лет после его отторжения от Украины отказываются работать даже гиганты российского бизнеса, тесно связанные с государством (например, Сбербанк).

От санкций страдают не только туриндустрия и финансовый сектор, но и простые граждане. Ставка российского руководства на импортозамещение не оправдалась, а возникший из-за этого в медицине дефицит лекарств оборачивается гибелью больных детей.

Однако Москва считает, что вопрос о принадлежности Крыма решен навеки. "Вопрос закрыт навсегда; там был проведен референдум", - сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в 2016 году. С тех пор позиция российской стороны не претерпела никаких изменений.