Вишеградская группа (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) на предстоящем внеочередном саммите ЕС представит пакет поддержки белорусского народа

Kancelaria Premiera / YouTube Об этом заявил в пятницу премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции по итогам встречи в Люблине глав правительств "четверки"

Kancelaria Premiera / YouTube

Вишеградская группа (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) на предстоящем внеочередном саммите ЕС представит пакет поддержки белорусского народа. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции по итогам встречи в Люблине глав правительств "четверки", передает ТАСС.

Внеочередной саммит ЕС состоится 24-25 сентября. Он созван для обсуждения экономических последствий пандемии и путей их преодоления. На обсуждение также будет вынесен ряд острых международных вопросов, включая ситуацию в Белоруссии и кризис в Средиземном море между Кипром и Грецией с одной стороны и Турцией - с другой.

"Белорусскому народу мы хотим предложить проект экономического сотрудничества", - сказал он, пояснив, что речь идет в том числе о поддержке малых и средних фирм, об энергетической безопасности, сотрудничестве в информационном и инфраструктурном секторах.

"Мы хотим предложить безвизовое перемещение для граждан Белоруссии", - добавил Моравецкий. Как напомнил премьер, у Польши с Белоруссией 418 км общей границы.

"Этот пакет мы хотели бы представить во время ближайшего саммита ЕС", - констатировал глава польского правительства.По словам Моравецкого, премьеры Вишеградской группы согласовали общую позицию по ситуации в Белоруссии. "Мы осуждаем все репрессии, жестокое отношение к демонстрантам и протестующим. Призываем немедленно освободить политических заключенных", - сказал он.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что его страна всецело поддерживает польские действия в отношении Белоруссии. "Мы поддерживаем польский подход к делу. Нас радует, что премьер Моравецкий предложил стратегический план для Белоруссии. Права человека и демократия важны, но нам нужен стратегический подход. И Польша идет в этом направлении", - сказал он.

"Польша в белорусском вопросе играет ведущую роль", - считает премьер-министр Словакии Игор Матович. "Польское предложение - это стратегический подход", - добавил он.

Тем временем МИД Латвии сообщил о выдаче жителям Белоруссии из-за угрозы преследования 57 виз.

Латвия также продолжает рассматривать прошения о предоставлении политического убежища, которые подали граждане Белоруссии.Как пояснил министр иностранных дел балтийского государства Эдгарс Ринкевичс, правительство Латвии выделило уже 200 тыс. евро на лечение пострадавших участников акций протеста в Белоруссии в медицинских учреждениях этой балтийской республики, а также на поддержку журналистов и различных групп белорусского общества.